Популярная украинская исполнительница, участница группы "НеАнгелы" и проекта "Танцы со звездами" Слава Каминская рассказала о новом возлюбленном. Звезда призналась, что это не Дмитрий Дикусар, слухи о романе с которым были в сети.

Слава пообщалась с Катей Осадчей в программе "Светская жизнь". Она также прокомментировала свое участие в "Танцах со звездами" и откровенно рассказала, что не имела романа с партнером Дмитрием Дикусаром.

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Артистка заметила, что танцы – это не ее. Хотя те выступления, которые она видела ей понравились. Слава не считает себя настолько плохой танцовщицей, как о ней думают судьи.

Слава Каминская о новом бойфренде

Звезда намекнула, что между ней и хореографом Дмитрием Дикусаром не было никаких романтических отношений. Каминская призналась, что ее сердце принадлежит другому мужчине, однако своего избранника она пока что не намерена рассекречивать.

Слава отметила, что любимого зовут не Дмитрий. Это очень красивый мужчина, не моложе ее, однако и ненамного старше. Знаменитость также намекнула, что ждет предложения руки и сердца от любимого.

Слава Каминская в программе "Светская жизнь": смотрите видео онлайн