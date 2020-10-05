Популярна українська виконавиця, учасниця гурту "НеАнгели" та проєкту "Танці з зірками" Слава Камінська розповіла про нового коханого. Зірка зізналася, що це не Дмитро Дікусар, чутки про роман з яким були в мережі.

Слава поспілкувалася із Катею Осадчою у програмі "Світське життя". Вона також прокоментувала свою участь в "Танцях з зірками" і відверто розповіла, що не мала роману із партнером Дмитром Дікусаром.

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Артистка зауважила, що танці – це не її. Хоча ті виступи, які вона бачила їй сподобалися. Слава не вважає себе настільки поганою танцівницею, як про неї думають судді.

Слава Камінська про нового бойфренда

Зірка натякнула, що між нею і хореографом Дмитром Дікусаром не було жодних романтичних стосунків. Камінська зізналася, що її серце належить іншому чоловікові, проте свого обранця вона поки що не має наміру розсекречувати.

Слава зазначила, що коханого звати не Дмитро. Це дуже красивий чоловік, не молодший за неї, проте й не набагато старший. Знаменитість також натякнула, що чекає на пропозицію руки і серця від коханого.

Слава Камінська у програмі "Світське життя": дивіться відео онлайн