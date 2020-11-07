Після чуток про роман зі Славою Камінською: Дмитро Дікусар розповів, яку жінку хоче бачити поряд
Відомий танцівник Дмитро Дікусар, якому вдалось підкорити серця Ірини Білик та Олени Шоптенко, зізнався, яку жінку хоче бачити поряд. Про найважливіші якості обраниці зірки читайте в новині LifeStyle 24.
У новому сезоні шоу "Танці з зірками" солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська з'являлась на паркеті з хореографом Дмитром Дікусаром. Пара часто репетирувала в будинку співачки, а сама артистка розбурхувала мережу пристрасними фото з танцівником. Після чуток про роман з партнеркою Дмитро Дікусар під час прямого ефіру з психологинею Наталією Холоденко заговорив про стосунки з жінками. Відео він опублікував в інстаграм-профілі.
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Танцівник зізнався, які якості цінує в жінках та на що звертає увагу під час знайомства. Дмитро Дікусар запевнив, що насамперед поважає доброту. Він може відчути сердечність дівчини вже з першого погляду, адже очі говорять самі за себе.
Я насамперед дивлюся на очі: добра людина чи недобра. Для мене важливо, до якого клану вона належить: до клану тих, хто прибирає за капосниками, чи тих, хто сам капостить. Злих жінок я не люблю,
– зізнався Дікусар.
Таку позицію хореографа підтримали шанувальниці. "Очі іноді говорять більше, ніж слова", – йдеться у коментарях. Прихильниці поцікавились, якщо в житті Дікусара після двох зіркових шлюбів з Іриною Білик та Оленою Шоптенко, за якими спостерігала вся країна, з'являться нові серйозні стосунки, чи стане він демонструвати почуття публічно.
"Я не хотів би нічого напоказ у своєму житті, тим більше любов. Щастя любить тишу, як то кажуть. Але і ховатися я б теж не хотів. Сподіваюся, знайду компроміс і баланс, проте, якби був вибір або/або, то я б обрав приховувати", – поділився танцівник.
Додамо, що фраза "Щастя любить тишу" лунала й від Слави Камінської після розлучення з пластичним хірургом Едгаром Камінським. Зараз співачка і хореограф активно займаються танцями вже поза проєктом та з'являються разом на світських заходах. Проте в одному з інтерв'ю Слава зізналась, що нового коханого звати не Дмитро.
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