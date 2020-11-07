Відомий танцівник Дмитро Дікусар, якому вдалось підкорити серця Ірини Білик та Олени Шоптенко, зізнався, яку жінку хоче бачити поряд. Про найважливіші якості обраниці зірки читайте в новині LifeStyle 24.

У новому сезоні шоу "Танці з зірками" солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська з'являлась на паркеті з хореографом Дмитром Дікусаром. Пара часто репетирувала в будинку співачки, а сама артистка розбурхувала мережу пристрасними фото з танцівником. Після чуток про роман з партнеркою Дмитро Дікусар під час прямого ефіру з психологинею Наталією Холоденко заговорив про стосунки з жінками. Відео він опублікував в інстаграм-профілі.

Читайте також Мій повернувся: Слава Камінська підігріває чутки про роман з Дікусаром – провокативне фото

Танцівник зізнався, які якості цінує в жінках та на що звертає увагу під час знайомства. Дмитро Дікусар запевнив, що насамперед поважає доброту. Він може відчути сердечність дівчини вже з першого погляду, адже очі говорять самі за себе.

Я насамперед дивлюся на очі: добра людина чи недобра. Для мене важливо, до якого клану вона належить: до клану тих, хто прибирає за капосниками, чи тих, хто сам капостить. Злих жінок я не люблю,

– зізнався Дікусар.

Таку позицію хореографа підтримали шанувальниці. "Очі іноді говорять більше, ніж слова", – йдеться у коментарях. Прихильниці поцікавились, якщо в житті Дікусара після двох зіркових шлюбів з Іриною Білик та Оленою Шоптенко, за якими спостерігала вся країна, з'являться нові серйозні стосунки, чи стане він демонструвати почуття публічно.

"Я не хотів би нічого напоказ у своєму житті, тим більше любов. Щастя любить тишу, як то кажуть. Але і ховатися я б теж не хотів. Сподіваюся, знайду компроміс і баланс, проте, якби був вибір або/або, то я б обрав приховувати", – поділився танцівник.

Додамо, що фраза "Щастя любить тишу" лунала й від Слави Камінської після розлучення з пластичним хірургом Едгаром Камінським. Зараз співачка і хореограф активно займаються танцями вже поза проєктом та з'являються разом на світських заходах. Проте в одному з інтерв'ю Слава зізналась, що нового коханого звати не Дмитро.