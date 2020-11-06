Популярна українська виконавиця, учасниця дуету "НеАнгели" Слава Камінська вкотре підігріла чутки про роман з танцівником Дмитром Дікусаром. Хоча раніше зірка заявляла, що її коханий має інше ім'я, проте світлини в мережі спричиняють активні обговорення серед прихильників знаменитості.

Слава Камінська та Дмитро Дікусар були парою у новому сезоні "Танців з зірками". Учасники вже покинули проєкт, проте продовжують спілкуватися і разом відвідують хореографічний зал. Черговою світлиною артистка поділилася на особистій сторінці в інстаграмі.

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Слава розлучилася з пластичним хірургом Едгаром Камінським і вже давно не приховує, що має стосунки з іншим чоловіком. Ім'я обранця знаменитість поки що не розсеркечує, проте зазначає, що це точно не Дмитро. Однак, прихильники співачки підозрюють її у романі з партнером з "Танців з зірками" Дмитром Дікусаром.

Ще більший ажіотаж навколо цих чуток спричинила остання публікація Камінської. Вона поширила фотографію, де позує поруч із Дмитром. Вони ніжно обіймаються, проникливо дивлячись в камеру. Обоє зображені у танцювальному вбранні, тому, ймовірно, вкотре мали спільне тренування.

Та ще більшу увагу підписників привернув підпис цього фото. Слава написала в дописі: "Танцюй, поки молода. Мій повернувся", і додала емоджі у вигляді сердечка.