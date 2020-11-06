Популярная украинская исполнительница, участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская в очередной раз подогрела слухи о романе с танцовщиком Дмитрием Дикусаром. Хотя ранее звезда заявляла, что ее возлюбленный имеет другое имя, однако фотографии в сети вызывают активные обсуждения среди поклонников знаменитости.

Слава Каминская и Дмитрий Дикусар были парой в новом сезоне "Танцев со звездами". Участники уже покинули проект, однако продолжают общаться и вместе посещают хореографический зал.

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Слава развелась с пластическим хирургом Эдгаром Каминским и уже давно не скрывает, что в отношениях с другим мужчиной. Имя избранника знаменитость пока не рассекречивает, однако отмечает, что это точно не Дмитрий. Однако, поклонники певицы подозревают ее в романе с партнером по "Танцам со звездами" Дмитрием Дикусаром.

Еще больший ажиотаж вокруг этих слухов вызвала последняя публикация Каминской. Она распространила фотографию, где позирует рядом с Дмитрием. Они нежно обнимаются, проникновенно глядя в камеру. Оба в танцевальном наряде, поэтому, вероятно, снова были на совместной тренировке.

Но еще большее внимание подписчиков привлекла подпись к этому фото. Слава написала в заметке: "Танцуй, пока молодая. Мой вернулся", и добавила эмоджи в виде сердечка.