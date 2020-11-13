Популярная украинская певица, участница дуэта "Неангелы" и проекта "Танцы со звездами" Слава Каминская рассекретила, что чувствует, когда влюбляется. Женщина призналась, что внутри происходит хаос и не может ни о чем думать.

В заметке на личной странице в инстаграм Слава поделилась своими мыслями о том, есть ли срок годности "бабочек в животе".

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Слава заметила, что многие люди с годами становятся сдержаннее и холоднее, контролируют эмоции и не позволяют себе проявлять чувства. По крайней мере, на публике. Однако она совсем не такая и в любом возрасте внутри происходит ураган, множество эмоций и невероятно сильные чувства.

Минус такого состояния – внутренний хаос. Эти маленькие зверюшки своими крыльями по всем органам туда-сюда, мозг выключается, думать ни о чем не можешь, движения парализует,

– поделилась артистка.

Каминская добавила, хуже всего то, что такое состояние бьет по ребрам. Они уже были травмированы, поэтому ощущения не очень приятные.

Наверное, каждый уже любил до умопомрачения. Также в заметке народная любимица спросила многотысячную аудиторию подписчиков, когда они в последний раз влюблялись до "бабочек в животе".

Что известно о личной жизни Славы Каминской?

В июне 2012 года певица вышла замуж за киевского бизнесмена Евгения. Однако этот союз не был крепким и уже через год пара объявила о разводе. В июле 2014 года Слава во второй раз пошла под венец. На этот раз ее избранником стал пластический хирург Эдгар Каминский. После свадьбы певица решила взять фамилию мужа. 12 декабря того же года у супругов родился сын Леонард, а 6 декабря 2015 года на свет появилась дочь Лаура.

Брак Эдгара и Славы также не был долгим. Влюбленные разошлись в июле 2019 года. Сейчас у каждого есть личная жизнь и новые избранники, а общаются экс-супруги ради детей.