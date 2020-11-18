Беременная шведская модель Эльза Хоск продолжает очаровывать образами поклонников. На этот раз девушка примерила черный наряд, который соединила со стильными лоферами от Chanel.

Популярная шведская модель Эльза Хоск является одной из самых стильных девушек в индустрии моды. Она часто демонстрирует безупречные образы в трендовом наряде, ведь всегда следит за последними новостями стиля. На своей странице в инстаграме модель опубликовала новые фотографии.

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Звезда показала, как провела утро в Нью-Йорке. Она обнародовала фото, на которых позирует на ступеньках дома. Эльза расстелила там клетчатый плед и завтракала круассаном и чашечкой кофе.

Look Эльзы Госк

Знаменитость предстала перед камерой в белой футболке с принтом и черных широких брючных штанах. Образ дополняла черная джинсовая куртка. Стильный наряд Эльза Хоск объединила с сиреневыми носками и черными лоферами от модного дома Chanel.

Модель уложила волосы легкими волнами и распустила их. На ее лице был легкий макияж. Эльза накрасила глаза коричневыми тенями, а губы подчеркнула нюдовой помадой.

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