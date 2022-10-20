24 канал зібрав найкращі варіанти манікюру для довгих нігтів на осінь 2022 року.

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Довгі нігті повертаються

Дещо непрактичні, проте неймовірно гарні довгі нігті знову повертаються в моду. Екстремальна довжина підійде для світських раутів та визначних подій – у повсякденному житті, на жаль, з такими нігтями довго не походиш.

Особливо виділяються фігурні довгі нігті з несподіваними формами на кінцях.

Трендовий манікюр на довгі нігті / Фото Vogue

Трендовий манікюр на довгі нігті / Фото Vogue

Політональність та веселка на нігтях

Неоднотонний манікюр вже підкорив модниць з усього світу. "Skittles nails" або ж веселкові нігті стали однозначним трендом. Особливо гарно таке покриття виглядає на квадратних нігтях, підкреслюючи їхню форму та додаючи вишуканості.

Трендовий манікюр на довгі нігті / Фото Pinterest

Веселкові нігті можна зробити у більш пастельних та приглушених кольорах – так ви зможете легко увійти в осінню пору року та не втратити цілісності вашого образу – бо яскраві та кричущі кольори сумнівно поєднуються з пастельними та темними осінніми вбраннями.

Трендовий манікюр на довгі нігті / Фото Pinterest

Трендовий манікюр на довгі нігті / Фото Pinterest

Текстура та декор

Масивні декоровані нігті з малюнками або об'ємними фігурками теж попали в тренди. Такі нігті виглядають особливо та оригінально, проте не є дуже зручними.

Трендовий манікюр на довгі нігті / Фото Vogue

Трендовий манікюр на довгі нігті / Фото Vogue

Дизайн на великому пальці

Цей тренд, який завірусився влітку, може легко перекочувати в осінні дні та надихати вас ще довгий час. Секрет такого вдалого манікюру – в акценті на великий палець та однотонності на інших.

Трендовий манікюр на довгі нігті / Фото Pinterest

Попросіть вашого майстра зробити щось естетичне та оригінальне на нігтях великих пальців, а для основи підберіть або класичний червоний, або пастельні кольори.

Трендовий манікюр на довгі нігті / Фото Pinterest

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