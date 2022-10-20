24 канал зібрав найкращі варіанти манікюру для довгих нігтів на осінь 2022 року.
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Довгі нігті повертаються
Дещо непрактичні, проте неймовірно гарні довгі нігті знову повертаються в моду. Екстремальна довжина підійде для світських раутів та визначних подій – у повсякденному житті, на жаль, з такими нігтями довго не походиш.
Особливо виділяються фігурні довгі нігті з несподіваними формами на кінцях.
Трендовий манікюр на довгі нігті / Фото Vogue
Трендовий манікюр на довгі нігті / Фото Vogue
Політональність та веселка на нігтях
Неоднотонний манікюр вже підкорив модниць з усього світу. "Skittles nails" або ж веселкові нігті стали однозначним трендом. Особливо гарно таке покриття виглядає на квадратних нігтях, підкреслюючи їхню форму та додаючи вишуканості.
Трендовий манікюр на довгі нігті / Фото Pinterest
Веселкові нігті можна зробити у більш пастельних та приглушених кольорах – так ви зможете легко увійти в осінню пору року та не втратити цілісності вашого образу – бо яскраві та кричущі кольори сумнівно поєднуються з пастельними та темними осінніми вбраннями.
Трендовий манікюр на довгі нігті / Фото Pinterest
Трендовий манікюр на довгі нігті / Фото Pinterest
Текстура та декор
Масивні декоровані нігті з малюнками або об'ємними фігурками теж попали в тренди. Такі нігті виглядають особливо та оригінально, проте не є дуже зручними.
Трендовий манікюр на довгі нігті / Фото Vogue
Трендовий манікюр на довгі нігті / Фото Vogue
Дизайн на великому пальці
Цей тренд, який завірусився влітку, може легко перекочувати в осінні дні та надихати вас ще довгий час. Секрет такого вдалого манікюру – в акценті на великий палець та однотонності на інших.
Трендовий манікюр на довгі нігті / Фото Pinterest
Попросіть вашого майстра зробити щось естетичне та оригінальне на нігтях великих пальців, а для основи підберіть або класичний червоний, або пастельні кольори.
Трендовий манікюр на довгі нігті / Фото Pinterest
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