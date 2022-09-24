24 канал зібрав добірку актуальних та красивих ідей для коротких нігтів, які будуть виграшно виглядати як у повсякденному житті, так і на святкових урочистостях.

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Італійський манікюр

Тренди літа – осені розірвала техніка італійського манікюру – метод, завдяки якому короткі нігті виглядають довшими. За допомогою маленької хитрощі – спеціального профарбовування лаком біля кутикули, нейл-майстри створюють ефект подовжених нігтів.

Цей манікюр робиться з класичними кольорами та однотонним покриттям, та ідеально підходять для власниць коротких, квадратних та сквоовал нігтів.

Модний манікюр на літо / Фото paintedbyjools

Японський манікюр

На противагу яскравим та епатажним довгим нігтям постав японський метод манікюру – максимальна імітація відсутності покриття та абсолютний нюд.

Трендовий манікюр на короткі нігті / Фото Vogue

Методика японського манікюру передбачає полірування нігтьової пластини за допомогою бджолиного воску. Саме цей засіб змушує нігті виглядати блискучими та щільними.

Трендовий манікюр на короткі нігті / Фото Vogue

Сміливі кольори

Якщо хочеться ховати свої нігті за нюдовими відтінками, також можна використати металік – такий лак не тільки підкреслить вишуканість рук, але і підійде до багатьох аутфітів.

Трендовий манікюр на короткі нігті / Фото Vogue

Проте основним трендом літа – 2022 є щільні пастельні кольори кремової текстури. Якщо хочеться чогось яскравішого, можна зробити манікюр у безсмертній класиці – червоному або чорних кольорах.

Трендовий манікюр на короткі нігті / Фото Vogue

Мікроманікюр

На нігтях невеликої довжини чудово будуть дивитися крихітні візерунки чи фігури, виконані на пастельній основі. У тренді – манікюр з маленькими сердечками, який додає шарму та виглядає дуже вишукано на будь-якій довжині.

Трендовий манікюр на короткі нігті / Фото Pinterest