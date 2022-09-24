24 канал собрал подборку актуальных и красивых идей для коротких ногтей, которые будут выигрышно выглядеть как в повседневной жизни, так и на праздничных событиях.

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Итальянский маникюр

Тренды лета осенью разорвала техника итальянского маникюра – метод, благодаря которому короткие ногти выглядят длиннее. С помощью маленькой уловки – специальной прокраски лаком у кутикулы, нейл-мастера создают эффект удлиненных ногтей.

Этот маникюр делается с классическими цветами и однотонным покрытием, и идеально подходят для обладательниц коротких, квадратных и сквоовал ногтей.

Модный маникюр на лето / Фото paintedbyjools

Японский маникюр

В противоположность ярким и эпатажным длинным ногтям возник японский метод маникюра – максимальная имитация отсутствия покрытия и абсолютный нюд.

Трендовый маникюр на короткие ногти / Фото

Методика японского маникюра предполагает полировку ногтевой пластины с помощью пчелиного воска. Именно это средство вынуждает ногти выглядеть блестящими и плотными.

Трендовый маникюр на короткие ногти / Фото

Смелые цвета

Если хочется прятать свои ногти за чудесными оттенками, также можно использовать металлик – такой лак не только подчеркнет изысканность рук, но и подойдет ко многим аутфитам.

Трендовый маникюр на короткие ногти / Фото

Однако основным трендом лета – 2022 является плотный пастельный цвет кремовой текстуры. Если хочется чего-нибудь поярче, можно сделать маникюр в бессмертной классике – красном или черном цвете.

Трендовый маникюр на короткие ногти / Фото

Микроманикюр

На ногтях небольшой длины отлично будут смотреть крошечные узоры или фигуры, выполненные на пастельной основе. В тренде – маникюр с маленькими сердечками, который придает шарма и выглядит очень изысканно на любой длине.

Трендовый маникюр на короткие ногти / Фото Pinterest