Ребекка Шенн, парикмахер и владелица Hair and Beauty By Becky, рассказала, как можно легко сделать свои волосы более густыми.

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Регулярная стрижка

Ребекка рассказала, что подстригание волос может визуально сделать его более густым.

К сожалению, генетика играет важную роль в тонких или густых волосах. Я всегда говорю своим клиентам, что секрет сохранения здоровых волос состоит в том, чтобы их регулярно подстригать. Это обеспечивает здоровый рост волос и предотвращает иссечение кончиков,

– отметила Шенн.

Старайтесь посещать стилиста каждые восемь-двенадцать недель и просить их срезать минимально необходимое количество, чтобы устранить секущиеся кончики.

Как сделать волосы гуще / Фото Unsplash

Кондиционер с эффектом густоты

Вы можете использовать сгустительный кондиционер для волос после мытья головы для улучшения состояния.

На рынке есть много сгустительных кондиционеров, поэтому убедитесь, что вы заранее исследуете их. Мне лично нравятся более натуральные продукты с такими витаминами, как B5, C и E, которые способствуют густоте и росту волос.

– порекомендовала парикмахер.

Применение кокосового масла как части кондиционирующей процедуры также может быть прекрасным для восстановления и питания сухих, поврежденных или тусклых волос, чтобы они выглядели более густыми и привлекательными.

Начес

Если создать эффект густых волос нужно срочно, вы можете воспользоваться методом начеса.

Держите небольшую часть сухих волос вертикально и расположите расческу на несколько сантиметров от корней.

Используйте расческу, чтобы аккуратно причесать волосы к корням.

Нанесите лак для волос, чтобы закрепить прическу.

Используйте кончик расчески или разглаживающий крем на верхнем слое волос, чтобы скрыть неровности волос под ним.

Повторите процесс с другими частями волос, пока не достигнете желаемой высоты и формы.

Как сделать волосы гуще / Фото Unsplash

Специальная сушка волос

Чтобы получить больше густоты, высушите волосы феном определенным способом.

Используйте пальцы как расческу во время сушки феном, чтобы устранить полированный вид.

Держите прядь волос вертикально и расположите насадку фена к корням, чтобы помочь вам поднять их.

Оттяните волосы от кожи головы пальцами во время сушки, чтобы нагреть и создать объем у корней.

Высушите волосы головой вниз, чтобы мгновенно приподнять их.

Чтобы устранить вьющиеся волосы, нанесите разглаживающий крем на свои пряди, когда они полностью высохнут.

Как сделать волосы гуще / Фото Unsplash