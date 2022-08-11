Ребекка Шенн, перукарка та власниця Hair and Beauty By Becky, розповіла, як можна легко зробити своє волосся густішим.

Читайте також Правда чи міф: чи дійсно волосся росте швидше, якщо його підстригати

Регулярна стрижка

Ребекка розповіла, що підстригання волосся може візуально зробити його густішим.

На жаль, генетика відіграє важливу роль у тонкому або густому волоссі. Я завжди кажу своїм клієнтам, що секрет збереження здорового волосся полягає в тому, щоб його регулярно підстригати. Це забезпечує здоровий ріст волосся та запобігає посіченню кінчиків,

– зазначила Шенн.

Намагайтеся відвідувати стиліста кожні вісім-дванадцять тижнів і просити їх зрізати мінімально необхідну кількість, щоб усунути посічені кінчики.

Як зробити волосся густішим / Фото Unsplash

Кондиціонер з ефектом густоти

Ви можете використовувати згущувальний кондиціонер для волосся після миття голови для покращення стану.

На ринку є багато згущувальних кондиціонерів, тому переконайтеся, що ви заздалегідь досліджуєте їх. Мені особисто подобаються більш натуральні продукти з такими вітамінами, як B5, C і E, які сприяють густоті та росту волосся,

– порекомендувала перукарка.

Застосування кокосової олії як частини кондиціонуючої процедури також може бути чудовим для відновлення та живлення сухого, пошкодженого або тьмяного волосся, щоб воно виглядало густішим і привабливішим.

Начіс

Якщо створити ефект густого волосся треба терміново, ви можете скористатися методом начісу.

Тримайте невелику частину сухого волосся вертикально і розташуйте гребінець на кілька сантиметрів від коренів.

Використовуйте гребінець, щоб акуратно зачесати волосся до коренів.

Нанесіть лак для волосся, щоб закріпити зачіску.

Використовуйте кінчик гребінця або розгладжуючий крем на верхньому шарі волосся, щоб приховати нерівності волосся під ним.

Повторіть процес з іншими частинами волосся, доки не досягнете бажаної висоти та форми.

Як зробити волосся густішим / Фото Unsplash

Спеціальне сушіння волосся

Щоб отримати більше густоти, висушіть волосся феном певним способом.

Використовуйте пальці як гребінець під час сушіння феном, щоб усунути полірований вигляд.

Тримайте пасмо волосся вертикально та розташуйте насадку фена до коренів, щоб допомогти вам підняти їх.

Відтягніть волосся від шкіри голови пальцями під час сушіння, щоб нагріти та створити об’єм біля коріння.

Висушіть волосся головою вниз, щоб миттєво підняти його.

Щоб усунути кучеряве волосся, нанесіть розгладжуючий крем на свої пасма, коли вони повністю висохнуть.

Як зробити волосся густішим / Фото Unsplash