Ребекка Шенн, перукарка та власниця Hair and Beauty By Becky, розповіла, як можна легко зробити своє волосся густішим.

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Регулярна стрижка

Ребекка розповіла, що підстригання волосся може візуально зробити його густішим.

На жаль, генетика відіграє важливу роль у тонкому або густому волоссі. Я завжди кажу своїм клієнтам, що секрет збереження здорового волосся полягає в тому, щоб його регулярно підстригати. Це забезпечує здоровий ріст волосся та запобігає посіченню кінчиків,
– зазначила Шенн.

Намагайтеся відвідувати стиліста кожні вісім-дванадцять тижнів і просити їх зрізати мінімально необхідну кількість, щоб усунути посічені кінчики.

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Як зробити волосся густішим / Фото Unsplash

Кондиціонер з ефектом густоти

Ви можете використовувати згущувальний кондиціонер для волосся після миття голови для покращення стану.

На ринку є багато згущувальних кондиціонерів, тому переконайтеся, що ви заздалегідь досліджуєте їх. Мені особисто подобаються більш натуральні продукти з такими вітамінами, як B5, C і E, які сприяють густоті та росту волосся,
– порекомендувала перукарка.

Застосування кокосової олії як частини кондиціонуючої процедури також може бути чудовим для відновлення та живлення сухого, пошкодженого або тьмяного волосся, щоб воно виглядало густішим і привабливішим.

Начіс

Якщо створити ефект густого волосся треба терміново, ви можете скористатися методом начісу.

  • Тримайте невелику частину сухого волосся вертикально і розташуйте гребінець на кілька сантиметрів від коренів.
  • Використовуйте гребінець, щоб акуратно зачесати волосся до коренів.
  • Нанесіть лак для волосся, щоб закріпити зачіску.
  • Використовуйте кінчик гребінця або розгладжуючий крем на верхньому шарі волосся, щоб приховати нерівності волосся під ним.
  • Повторіть процес з іншими частинами волосся, доки не досягнете бажаної висоти та форми.

Начіс

Як зробити волосся густішим / Фото Unsplash

Спеціальне сушіння волосся

Щоб отримати більше густоти, висушіть волосся феном певним способом.

  • Використовуйте пальці як гребінець під час сушіння феном, щоб усунути полірований вигляд.
  • Тримайте пасмо волосся вертикально та розташуйте насадку фена до коренів, щоб допомогти вам підняти їх.
  • Відтягніть волосся від шкіри голови пальцями під час сушіння, щоб нагріти та створити об’єм біля коріння.
  • Висушіть волосся головою вниз, щоб миттєво підняти його.
  • Щоб усунути кучеряве волосся, нанесіть розгладжуючий крем на свої пасма, коли вони повністю висохнуть.

Фен

Як зробити волосся густішим / Фото Unsplash