Ребекка Шенн, перукарка та власниця Hair and Beauty By Becky, розповіла, як можна легко зробити своє волосся густішим.
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Регулярна стрижка
Ребекка розповіла, що підстригання волосся може візуально зробити його густішим.
На жаль, генетика відіграє важливу роль у тонкому або густому волоссі. Я завжди кажу своїм клієнтам, що секрет збереження здорового волосся полягає в тому, щоб його регулярно підстригати. Це забезпечує здоровий ріст волосся та запобігає посіченню кінчиків,
– зазначила Шенн.
Намагайтеся відвідувати стиліста кожні вісім-дванадцять тижнів і просити їх зрізати мінімально необхідну кількість, щоб усунути посічені кінчики.
Як зробити волосся густішим / Фото Unsplash
Кондиціонер з ефектом густоти
Ви можете використовувати згущувальний кондиціонер для волосся після миття голови для покращення стану.
На ринку є багато згущувальних кондиціонерів, тому переконайтеся, що ви заздалегідь досліджуєте їх. Мені особисто подобаються більш натуральні продукти з такими вітамінами, як B5, C і E, які сприяють густоті та росту волосся,
– порекомендувала перукарка.
Застосування кокосової олії як частини кондиціонуючої процедури також може бути чудовим для відновлення та живлення сухого, пошкодженого або тьмяного волосся, щоб воно виглядало густішим і привабливішим.
Начіс
Якщо створити ефект густого волосся треба терміново, ви можете скористатися методом начісу.
- Тримайте невелику частину сухого волосся вертикально і розташуйте гребінець на кілька сантиметрів від коренів.
- Використовуйте гребінець, щоб акуратно зачесати волосся до коренів.
- Нанесіть лак для волосся, щоб закріпити зачіску.
- Використовуйте кінчик гребінця або розгладжуючий крем на верхньому шарі волосся, щоб приховати нерівності волосся під ним.
- Повторіть процес з іншими частинами волосся, доки не досягнете бажаної висоти та форми.
Як зробити волосся густішим / Фото Unsplash
Спеціальне сушіння волосся
Щоб отримати більше густоти, висушіть волосся феном певним способом.
- Використовуйте пальці як гребінець під час сушіння феном, щоб усунути полірований вигляд.
- Тримайте пасмо волосся вертикально та розташуйте насадку фена до коренів, щоб допомогти вам підняти їх.
- Відтягніть волосся від шкіри голови пальцями під час сушіння, щоб нагріти та створити об’єм біля коріння.
- Висушіть волосся головою вниз, щоб миттєво підняти його.
- Щоб усунути кучеряве волосся, нанесіть розгладжуючий крем на свої пасма, коли вони повністю висохнуть.
Як зробити волосся густішим / Фото Unsplash