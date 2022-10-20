24 канал собрал самые лучшие варианты маникюра для длинных ногтей на осень 2022 года.

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Длинные ногти возвращаются

Несколько непрактичные, однако невероятно красивые длинные ногти снова возвращаются в моду. Экстремальная длина подойдет для светских раутов и событий – в повседневной жизни, к сожалению, с такими ногтями долго не походишь.

Особо выделяются фигурные длинные ногти с неожиданными формами на концах.

Трендовый маникюр на длинные ногти / Фото Vogue

Трендовый маникюр на длинные ногти / Фото Vogue

Политональность и радуга на ногтях

Неоднотонный маникюр уже покорил модниц со всего мира. "Skittles nails" или же радужные ногти стали однозначным трендом. Особенно хорошо такое покрытие смотрится на квадратных ногтях, подчеркивая их форму и придавая изысканность.

Трендовый маникюр на длинные ногти / Фото Pinterest

Радужные ногти можно сделать в более пастельных и приглушенных цветах – так вы сможете легко войти в осеннее время года и не потерять целостность вашего образа – яркие и кричащие цвета сомнительно сочетаются с пастельными и темными осенними нарядами.

Трендовый маникюр на длинные ногти / Фото Pinterest

Трендовый маникюр на длинные ногти / Фото Pinterest

Текстура и декор

Массивные декорированные ногти с рисунками или объемными фигурками тоже попали в тренды. Такие ногти выглядят особенно и оригинально, однако не очень удобны.

Трендовый маникюр на длинные ногти / Фото Vogue

Трендовый маникюр на длинные ногти / Фото Vogue

Дизайн на большом пальце

Этот тренд, завирусившийся летом, может легко перекатываться в осенние дни и вдохновлять вас еще долгое время. Секрет такого удачного маникюра – в акценте на большой палец и однотонности на других.

Трендовый маникюр на длинные ногти / Фото Pinterest

Попросите вашего мастера сделать что-нибудь эстетическое и оригинальное на ногтях больших пальцев, а для основы подберите либо классический красный, либо пастельные цвета.

Трендовый маникюр на длинные ногти / Фото Pinterest

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