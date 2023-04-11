Дженніфер Лопес кожного разу вражає стильними образами та макіяжем, що тільки підкреслює її риси та зовнішність. Днями вона поділилась новим фото та продемонструвала красивий мейкап.

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Секрети макіяжу Дженніфер Лопес

Весною наша шкіра перебуває в не найкращому стані, бо у цей період часто страждаємо від авітамінозу та недостачі вітаміну D. Щоб приховати ці недоліки, Дженніфер Лопес зробила життєрадісний макіяж. Її обличчя має такий вигляд, ніби вона нещодавно повернулась з океану.

Головне у макіяжі Дженніфер Лопес – це відтінок злегка смаглявої шкіри, блиск та ефектний акцент на очах. Як повторити такий мейкап:

нанесіть зволожувальний тональний крем (найкраще зробити це після праймера) та розтушуйте вологим спонжем чи кистю;

скористайтесь консилером за потреби, якщо потрібно приховати більш помітні недоліки;

на вилиці нанесіть бронзер та акуратно розтушуйте – це дає ефект засмаглої шкіри;

трохи вище щік, на арку Купідона та інші місця нанесіть кремовий хайлайтер;

для макіяжу очей оберіть кремові золотисто-пісочні тіні;

зробіть невелику стрілку лайнером у чорному відтінку та завершіть макіяж очей тушшю;

не забудьте про брови: заповніть пустоти олівцем;

підкресліть губи олівчиком і заповніть мерехтливим карамельним блиском для губ.



Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму Дженніфер Лопес





Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму Дженніфер Лопес