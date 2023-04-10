Довге волосся не обов'язково закручувати у стандартні локони чи зав'язувати у стриманий пучок. Якщо вам також набридли банальні укладки – спробуйте новий варіант з красивими хвилями.

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Ідея такої укладки нагадує стиль Ренесансу. У цей період саме з такими укладками позують головні герої картин і мистецьких творів епохи Середньовіччя. Тепер же цими полотнами надихаються зіркові стилісти.



Каяття Марії Магдалини, Тіціан

Такий стиль тепер приміряють світові знаменитості: Бейонсе, Мадонна, Наомі Кемпбелл та багато інших. З укладанням Ренесанс вони постають на обкладинках глянців та для фотосесій. До того ж цей стиль використовують на Тижнях моди та інших модних показах цього сезону.

Як вкласти волосся у стилі Ренесансу

Розчешіть волосся та зробіть прямий проділ посередині. Щоб зробити хвилі (якщо у вас пряме волосся), скористайтесь пінкою для укладання та стайлером-хвилею. Вони допоможуть зробити хвилі рівномірними.

Якщо немає спеціальних приладів, можна заплести коси на вологе волосся й посидіти з ними певний час. Для володарок хвилястого чи кучерявого волосся можна обійтися і без особливих маніпуляцій. Також пам'ятайте про термозахист.

Стильна та красива укладка Ренесанс / Фото з інстаграму зірок