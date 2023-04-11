Дженнифер Лопес каждый раз поражает стильными образами и макияжем, что подчеркивает ее черты и внешность. На днях она поделилась новым фото и продемонстрировала красивый макияж.
Смотрите также Как красиво уложить длинные волосы: идеальный вариант для роскошного вида
Секреты макияжа Дженнифер Лопес
Весной наша кожа находится в не лучшем состоянии, потому что в этот период часто страдаем авитаминозом и недостатком витамина D. Чтобы скрыть эти недостатки, Дженнифер Лопес сделала жизнерадостный макияж. Ее лицо выглядит так, будто она недавно вернулась из океана.
Главное в макияже Дженнифер Лопес – это оттенок слегка смуглой кожи, блеск и эффектный акцент на глазах. Как повторить такой макияж:
- нанесите увлажняющий тональный крем (лучше сделать это после праймера) и растушуйте влажным спонжем или кистью;
- воспользуйтесь консилером при необходимости, если нужно скрыть более заметные недостатки;
- на скуле нанесите бронзер и аккуратно растушуйте – это дает эффект загорелой кожи;
- чуть повыше щек, на арку Купидона и другие места нанесите кремовый хайлайтер;
- для макияжа глаз выберите кремовые золотисто-песочные тени;
- сделайте небольшую стрелку лайнером в черном оттенке и завершите макияж глаз тушью;
- не забудьте о брови: заполните пустоты карандашом;
- подчеркните губы карандашом и заполните мерцающим карамельным блеском для губ.
Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма Дженнифер Лопес