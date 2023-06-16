Влітку 2023 року колористи роблять вибір не в бік яскраво-червоних чи мідних відтінків, а менш насичених. Вони краще поєднуються з вашим природним кольором волосся та не вимагають вибагливого догляду.

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"Грибний" блонд

Саванна Джеймс демонструє гібрид білявого та темного волосся, яке об'єднується в колір, що нагадує грибний. Такий блонд легше підтримувати, він більш стійкий. У разі появи небажаних відтінків – скористайтесь фіолетовим шампунем.



Модні кольори волосся на літо / Фото з інстаграму зірки

Легка карамель

Світло-каштанове та темно-русяве волосся можна підкреслити насиченим русявим кольором з карамельним відтінком. Такі пасма матимуть гарний вигляд на дівчатах середніх та темних відтінках шкіри.



Модні кольори волосся на літо / Фото з інстаграму зірки

Цинамоновий

Щоб додати до коричневого волосся яскравого акценту, можна використати червонуватий відтінок. З часом він може змитися – щоб цього не трапилось, слід оновлювати колір кожні 8 тижнів. Якщо ж ні – у вас просто залишиться теплий брюнет.



Модні кольори волосся на літо / Фото з інстаграму зірки

Полуничний блонд

Світло-полуничний колір волосся Ніколь Кідман – свіжий, розкішний та з солодкою ноткою. Кремовий рожевий блонд – простий перехід від блонду до чогось нового. Але червоно-рожеві пігменти швидко вимиваються.



Модні кольори волосся на літо / Фото з інстаграму зірки

Бронзовий коричневий

Цей колір уособлює засмагу, але не на шкірі, а немов на волоссі. Це теплі мідно-коричневі барви з легкими сонячними проблисками.



Модні кольори волосся на літо / Фото з інстаграму зірки

Платиновий

Платиновий колір волосся потребує особливого догляду. Але він буде вдалим для тих, чий природний відтінок – суперсвітлий блонд. Слідкувати доведеться лиш за корінням.



Модні кольори волосся на літо / Фото з інстаграму зірки

Насичена брюнетка

Про цей відтінок можна майже не перейматись – тільки підібрати темний відтінок, що буде близьким до природного. Він не потребує особливого догляду й зафарбовувати коріння теж не обов'язково.



Модні кольори волосся на літо / Фото з інстаграму зірки

Шоколадний

Об'ємний шоколадний, колір еспресо, матимуть чудовий вигляд на сонці. Він особливо пасуватиме, якщо пофарбуватися на два тони темніше. Такий відтінок точно привертатиме увагу.



Модні кольори волосся на літо / Фото з інстаграму зірки

Персиково-рожевий

Це більш зухвалий варіант блонду. Він може бути перехідним етапом з темного волосся до білявого. Щоправда, такий відтінок може ставати тьмяним.



Модні кольори волосся на літо / Фото з інстаграму зірки

Каліфорнійський блонд

Джіджі Хадід зачаровує кольором волосся – це блискучий блонд, який йде з темних коренів з красивими проблисками. Та у такому варіанті потрібно буде пильно стежити за білявими пасмами.



Модні кольори волосся на літо / Фото з інстаграму зірки

Сомбре

Сомбре – це м'яке омбре. За нього можна майже не хвилюватися влітку. Гарним прикладом є Ріта Ора – її волосся не потребує правок. Попросіть у стиліста градієнтне забарвлення з відблисками посередині волосся та на кінцях.



Модні кольори волосся на літо / Фото з інстаграму зірки

"Брудний" блонд

Це кремовий натуральний відтінок, що є ідеальним варіантом "золотої середини". Це не надто яскраво, але й не занадто темно і не надто попелясто. Його можна створити за допомогою трохи темнішого тонера.



Модні кольори волосся на літо / Фото з інстаграму зірки