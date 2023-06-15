Блискучий манікюр витіснив усі інші схожі тренди та став головним стилем літа. Його назва lipgloss nails говорить про деталі – це немов блиск для губ, яким покриті нігті.

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Що таке lipgloss nails та як його повторити

Такий манікюр передбачає рожеві та пастельні відтінки з блискучими текстурами. Це допомагає покращити природний вигляд нігтів, зробити їх блискучими, здоровими та глянцевими з тонким сяйнистим фінішем. Щоб створити lipgloss nails, вам потрібні кілька шарів прозорих або напівпрозорих кольорів лаку з мініблискітками.

Колір нігтів повинен бути м'яким і немов вологим. Для цього підійдуть відтінки від трояндової води до бавовни, можна поекспериментувати з ніжним бузковим та нюдовим.



Манікюр на літо / Фото з інстаграму Тома Бачіка

Цей тренд особливо підходить до літа, адже сонце вловлює всі блискітки та відбивають проміння. До того ж манікюр пасуватиме до будь-якого літнього образу.

То як повторити lipgloss nails? Майстри манікюру радять почати з прозорої основи, на яку потім можна нанести обраний відтінок. Одного – двох шарів має бути достатньо, а фінішним має стати блискучий лак.

На думку нейл-майстера Емілі Санскартьє, краще нанести три тонкі шари лаку замість двох товстих. Це забезпечить рівномірне нанесення. Щоб отримати більше покриття, використовуйте більш насичені продукти. А якщо бажаєте мати яскравіший вигляд для вечірніх образів – лаки з товстішими блискітками допоможуть.



Манікюр на літо / Фото з інстаграму Пенні Барнз

Тренд вже встигла випробувати американська співачка Селена Гомес.



Селена Гомес / Фото з інстаграму Тома Бачіка