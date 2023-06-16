Летом 2023 года колористы делают выбор не в сторону алых или медных оттенков, а менее насыщенных. Они лучше сочетаются с вашим естественным цветом волос и не требуют требовательного ухода.

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"Грибной" блонд

Саванна Джеймс демонстрирует гибрид белокурых и темных волос, которые объединяются в цвет, напоминающий грибной. Такой блонд легче поддерживать, он более устойчив. В случае появления нежелательных оттенков – воспользуйтесь фиолетовым шампунем.



Модные цвета волос на лето / Фото с инстаграма звезды

Легкая карамель

Светло-каштановые и темно-русые волосы можно подчеркнуть насыщенным русым цветом с карамельным оттенком. Такие пряди будут хорошо выглядеть на девушках средних и темных оттенках кожи.



Модные цвета волос на лето / Фото с инстаграма звезды

Цвет корицы

Чтобы добавить к коричневым волосам яркий акцент, можно использовать красноватый оттенок. Со временем он может смыться – чтобы этого не произошло, следует обновлять цвет каждые 8 недель. Если нет – у вас просто останется теплый брюнет.



Модные цвета волос на лето / Фото с инстаграма звезды

Клубничный блонд

Светло-клубничный цвет волос Николь Кидман – свежий, роскошный и со сладкой ноткой. Кремовый розовый блонд – простой переход от блонда к чему-нибудь новому. Но красно-розовые пигменты быстро вымываются.



Модные цвета волос на лето / Фото с инстаграма звезды

Бронзовый коричневый

Этот цвет олицетворяет загар, но не на коже, а словно на волосах. Это теплые медно-коричневые цвета с легкими солнечными проблесками.



Модные цвета волос на лето / Фото с инстаграма звезды

Платиновый

Платиновый цвет волос требует особого ухода. Но он будет удачным для тех, чей природный оттенок – светлый блонд. Следить придется только за корнями.



Модные цвета волос на лето / Фото с инстаграма звезды

Насыщенная брюнетка

Об этом оттенке можно почти не беспокоиться – только подобрать темный оттенок, который будет близок к естественному. Он не нуждается в особом уходе и закрашивать корни тоже не обязательно.



Модные цвета волос на лето / Фото с инстаграма звезды

Шоколадный

Объемный шоколадный, цвет эспрессо, будет прекрасно выглядеть на солнце. Он будет особенно подходить, если покраситься на два тона темнее. Такой оттенок будет точно привлекать внимание.



Модные цвета волос на лето / Фото с инстаграма звезды

Персиково-розовый

Это более дерзкий вариант блонда. Он может быть переходным этапом из темных волос к белокурым. Правда, такой оттенок может становиться тусклым.



Модные цвета волос на лето / Фото с инстаграма звезды

Калифорнийский блонд

Джиджи Хадид очаровывает цветом волос – это блестящий блонд, уходящий из темных корней с красивыми проблесками. Но в таком варианте нужно будет пристально следить за белокурыми прядями.



Модные цвета волос на лето / Фото с инстаграма звезды

Сомбре

Сомбре – это мягкое омбре. За него можно почти не беспокоиться летом. Хорошим примером является Рита Ора – ее волосы не нуждаются в поправках. Попросите у стилиста градиентную окраску с бликами посреди волос и на концах.



Модные цвета волос на лето / Фото с инстаграма звезды

"Грязный" блонд

Это кремовый натуральный оттенок, являющийся идеальным вариантом "золотой середины". Это не слишком ярко, но и не слишком темно и не слишком пепельно. Его можно создать с помощью более темного тонера.



Модные цвета волос на лето / Фото с инстаграма звезды