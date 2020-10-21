Голлівудська актриса Торі Спеллінг зізналась, що для неї зйомки у серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210" були нестерпними. Однак в цьому не були винні представники знімальної групи чи актори. За лаштунками шоу актриса потерпала від критики хейтерів.

Про це вона розповіла прихильникам в інстаграмі. Торі Спеллінг наголосила, що почала зніматись у серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210", коли їй було всього 16 років. Відтак слава нахлинула на актрису, коли вона ще не була до кінця сформованою особистістю та не могла давати відсіч хейтерам. Тому й критика щодо зовнішності була нестерпною.

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"Я була страшенно невпевненою в собі. Тоді інтернет-тролі, які вже були в той час, називали мене жабою і пулькатою. Було дуже складно перебувати під такою пильною увагою в роки формування себе як особистості. Багато років я благала візажистів на знімальному майданчику візуально зменшити мені очі. Я часто плакала у гримерці кріслі, коли цього зробити не вдавалося", – розповіла Торі Спеллінг.



Торі Спеллінг в образі Донни / Фото FanPop

Нещадна критика незнайомців посіяла чимало комплексів, з якими актриса боролась роками. І тільки зйомка Торі Спеллінг для журналу Rolling Stone допомогла їй побачити свою красу. Сталось це у 1997 році, коли актрисі було 24. Тоді вона оголилась перед камерою, а головним акцентом знімку стали її виразні очі.

Багато хто запитує, чому я часто показую на знімках тільки одну сторону свого обличчя, пишуть мені образливі речі через це. Але це мій вибір. Тому що колись в 16 років ця безневинна дівчина показала світу все своє обличчя і була з'їдена заживо, – додала вона.



Торі Спеллінг в зйомці для глянцю / Фото Instagram / @torispelling

Який скандал був ще на зйомках серіалі

Ймовірно, на таку відвертість Торі Спеллінг надихнула заява Джессіки Альби. На початку жовтня вона пригадала, що мала другорядну роль у серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210". Тоді вона була актрисою-початківцем та хапалась за будь-яку можливість знятись у телепроєктах. Однак цей досвід Альба воліла б забути.

За словами Джессіки, менеджери заборонили їй підходити та спілкуватись з головними акторами серіалу. Навіть дивитись на зірок "Беверлі-Гіллз, 90210" було заборонено.

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