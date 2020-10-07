Голлівудська актриса Джессіка Альба взяла участь у онлайн-шоу. В інтерв'ю знаменита красуня згадала про зйомки в серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210". І, за словами Альби, це було жахливо через токсичну атмосферу на знімальному майданчику. На цю заяву відреагували зірки "Беверлі-Гіллз, 90210".

Заява Джессіки Альби

Актриса Джессіка Альба стала запрошеною гостею популярного шоу Hot Ones, що виходить в ютубі. У спілкуванні з ведучим Шоном Евансом знаменитість пригадала свій досвід у зйомках телевізійних шоу. І перше, про що згадала Джессіка Альба, – це роль вагітної школярки Ліенн у серіалі "Беверлі-Гіллз 90210". Зйомки відбувались на початку її кар'єри у 1998 році та були нестерпними.

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За словами Джессіки Альби, їй суворо заборонили дивитись чи говорити з головними акторами серіалу, які на той час були суперзірками в Голлівуді. така токсична атмосфера на знімальному майданчику була дуже дискомфортною та назавжди запам'яталась актрисі.

На зйомках "Беверлі-Гіллз 90210" я навіть не могла подивитися в очі жодному з акторів, що було досить дивно, коли ви знімаєтеся в спільних сценах. Це було щось на кшталт: "Тобі не можна дивитися в очі нікому з акторів, інакше вилетиш зі знімального майданчика", – розповіла Альба.

Дивіться інтерв'ю з Джессікою Альбою: відео

Реакція акторів "Беверлі-Гіллз 90210"

Таке зізнання Джессіки Альби швидко розлетілось західними ЗМІ. Відтак чимало акторів серіалу "Беверлі-Гіллз 90210" вирішили прокоментувати цю заяву. Зокрема, Ян Зірінг, який зіграв Стіва Санлерса, запевнив, що не знав про такий булінг на знімальному майданчику. В іншому випадку актор підійшов би та сам почав бесіду з Джессікою Альбою.

"Слова Джессіки мене засмутили, тому що досвід роботи над серіалом став для неї сумним. Однак мені теж непросто чути, що на знімальному майданчику була така негативна атмосфера. Якби я знав про це тоді, то зробив би все, щоб зняти цю напругу. Однак я навіть не працював з Джессікою в той день, а так би одразу підійшов і поцікавився, як у неї справи", – зазначив Ян Зірінг.

Таку ж думку висловив виконавець ролі Брендона – Джейсон Прістлі. Він заявив, що гадки не має, хто запровадив якісь правила на знімальному майданчику "Беверлі-Гіллз, 90210".

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"Я не знаю, хто попросив Джессіку не встановлювати з нами зоровий контакт на майданчику. Але очевидно, що хтось зробив це, тому що вважав, що так треба. Я не знаю, який досвід Джессіка отримала на нашому шоу в якості запрошеної зірки, але точно знаю, що ніколи не змусив би її відчувати себе дискомфортно", – зазначив Джейсон Прістлі.

Шокувало зізнання Джессіки Альби і актрису Торі Спеллінг.

Я не збираюся вам брехати: я була нажахана, коли побачила ролик, в якому Джессіка розповідає про свій сумний досвід зйомок у "Беверлі-Гіллз, 90210"... Я дійсно сильно засмучена, – додала Торі Спеллінг.

А от виконавиця ролі Келлі – актриса Дженні Гарт, зізналась, що могла просити акторів не дивитись на неї. Однак вона не пам'ятає, чи говорила про це на зйомках серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210".