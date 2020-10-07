Голливудская актриса Джессика Альба приняла участие в онлайн-шоу. В интервью знаменитая красавица вспомнила о съемках в сериале "Беверли-Хиллз, 90210". И, по словам Альбы, это было ужасно из-за токсичную атмосферу на съемочной площадке. На это заявление отреагировали звезды "Беверли-Хиллз, 90210".

Заявление Джессики Альбы

Актриса Джессика Альба стала приглашенной гостьей популярного шоу Hot Ones, выходящего в ютубе. В общении с ведущим Шоном Эвансом знаменитость вспомнила свой опыт в съемках телевизионных шоу. И первое, о чем упомянула Джессика Альба, – это роль беременной школьницы Лиэнн в сериале "Беверли-Хиллз 90210". Съемки проходили в начале ее карьеры в 1998 году и были невыносимыми.

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По словам Джессики Альбы, ей строго запретили смотреть или говорить с главными актерами сериала, которые на то время были суперзвездами в Голливуде. такая токсичная атмосфера на съемочной площадке была очень дискомфортной и навсегда запомнилась актрисе.

На съемках "Беверли-Хиллз 90210" я даже не могла посмотреть в глаза ни одному из актеров, что было довольно странно, когда вы снимаетесь в совместных сценах. Это было что-то вроде: "Тебе нельзя смотреть в глаза никому из актеров, иначе вылетишь со съемочной площадки",

– рассказала Альба.

Смотрите интервью с Джессикой Альбой: видео

Реакция актеров " Беверли-Хиллз 90210"

Такое признание Джессики Альбы быстро разлетелось по западным СМИ. Поэтому многие актеры сериала "Беверли-Хиллз 90210" решили прокомментировать это заявление. В частности, Ян Зиринг, сыгравший Стива Санлерса, заверил, что не знал о таком буллинге на съемочной площадке. В противном случае актер подошел бы и сам начал беседу с Джессикой Альбой.

"Слова Джессики меня расстроили, потому что опыт работы над сериалом стал для нее печальным. Однако мне тоже непросто слышать, что на съемочной площадке была такая негативная атмосфера. Если бы я знал об этом тогда, то сделал бы все, чтобы снять это напряжение. Однако я даже не работал с Джессикой в тот день, а так бы сразу подошел и поинтересовался, как у нее дела", – отметил Ян Зиринг.

Такое же мнение высказал исполнитель роли Брендона – Джейсон Пристли. Он заявил, что понятия не имеет, кто ввел какие-то правила на съемочной площадке "Беверли-Хиллз, 90210".

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"Я не знаю, кто попросил Джессику не устанавливать с нами зрительный контакт на площадке. Но очевидно, что кто-то сделал это, потому что считал, что так надо. Я не знаю, какой опыт Джессика получила на нашем шоу в качестве приглашенной звезды, но точно знаю, что никогда не заставил бы ее чувствовать себя дискомфортно", – отметил Джейсон Пристли.

Шокировало признание Джессики Альбы и актрису Тори Спеллинг.

Я не собираюсь вам лгать: я была в ужасе, когда увидела ролик, в котором Джессика рассказывает о своем печальном опыте съемок в "Беверли-Хиллз, 90210"... Я действительно сильно расстроена, - добавила Тори Спеллинг.

А вот исполнительница роли Келли – актриса Дженни Гарт, призналась, что могла просить актеров не смотреть на нее. Однако она не помнит, говорила ли об этом на съемках сериала "Беверли-Хиллз, 90210".