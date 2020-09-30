Одна из самых известных актрис Голливуда Дженнифер Энистон хотела завершить свою карьеру. На протяжении 2 лет она обдумывала этот вопрос, однако решение еще не приняла.

Об этом Дженнифер Энистон рассказала в подкасте SmartLess, передает Just Jared. Актриса, которая 30 лет снимается в популярных проектах Голливуда, отметила, что эмоционально выгорела и задумывалась над завершением карьеры.

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"На протяжении последних двух лет это приходило мне в голову. Это было после работы, которую я закончила, тогда я подумала: "Ого, да это высосало из меня жизнь". И я не знаю, то ли это, что мне интересно. Это был неготовый проект. Мы все были его частью. Ты всегда говоришь: "Я больше никогда этого не сделаю! Никогда больше!"- отметила Дженнифер Энистон.

Кроме этого, голливудская красавица знает, чем бы занималась после завершения карьеры. По словам Дженнифер Энистон, она бы охотно работала дизайнером интерьеров, поскольку такая работа всегда привлекала ее да и обновление помещений – это то, что приносит удовольствие.

Что известно о последнем проекте Дженнифер Энистон

Актриса решила не рассекречивать название проекта, который заставил ее думать об увольнении.

Отметим, что в 2019 году на экраны вышел сериал "Утреннее шоу" с участием Дженнифер Энистон. Лента получила бешеный успех, а кинокритики отдали ее создателям награды Эмми и награду Гильдии актеров. В "Утреннем шоу" знаменитая американка сыграла одну из главных ролей и выступила продюсером.

По сюжету, на одном из успешных телеканалов Америки разгорелся секс-скандал. Телеведущего Митча Кесслера уволили за несколько часов до прямого эфира. Мужчину обвиняют в изнасиловании и сексуальных домогательствах на работе. Но такой резонанс повлиял и на соведущую Митча – Алекс Леви, которую сыграла Дженнифер Энистон. Женщине нужно будет определиться, на чьей она стороне: коллеги и друга или жертв сексуального насилия и движения #MeToo.

На протяжении 10 серий авторы сериала раскрыли не только преступления, которые неоднократно случались в американских телекомпаниях, но и судьбы жертв сексуального насилия. "Утреннее шоу" не легкое для восприятия, однако динамичный и актуальный сюжет настолько понравился зрителям, что сериал продлили на 2 сезон.

Смотрите трейлер к сериалу "Утреннее шоу": видео