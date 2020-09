Голливудский актер Дэйн Кук на днях принял участие в записи ютуб-шоу. Там коллега Дженнифер Энистон и Брэда Питта рассказал о том, сразу ли бывшие супруги согласились на съемки совместного проекта и что осталось за кулисами.

Как Питт и Энистон появились в шоу

Как сообщает журнал People, инсайдерской информации Дейн Кук поделился в эфире Better Together with Maria Menounos. По его словам, для благотворительного проекта сразу решили пригласить топовых звезд Голливуда. И Дженнифер Энистон и Брэд Питт были едва ли не первыми претендентами, ведь оба охотно участвуют в таких мероприятиях.

Услышав идею, актриса сразу согласилась присоединиться к съемкам. В то же время Брэд Питт сделал это чуть позже, не зная, что его бывшая жена Дженнифер Энистон также станет звездой шоу. Но когда информацию озвучили авторы благотворительного проекта, знаменитости не устроилискандала и не требовали особых условий.

Когда я написал Дженнифер, она была очень взволнованной и игривой, а потом вызвался Бред. Я думаю, что он просто смирился с этим. Не было никаких сомнений, не было никаких правил или условий. Обошлось без драмы,

– рассказал Дейн Кук.

Также актер отметил, что Дженнифер Энистон и Брэд Питт не знали, что будут разыгрывать эротическую сценку из фильма "Беззаботные времена в "Риджмонт Хай". Но это вовсе не смутило: они вели себя, как профессионалы, и появились в кадре очень непринужденно.

Смотрите отрывок записи с Брэдом Питтом и Дженнифер Энистон: видео

Что известно о благотворительном проект

О воссоединении Дженнифер Энистон и Брэда Питта на экранах заговорили еще в августе 2020 года. Событие привлекло внимание всех западных СМИ, ведь это впервые после развода бывшие супруги появился в одном шоу.

Шон Пенн инициировал мероприятие в рамках организации CORE, отметив, что все собранные средства отдадут на борьбу с коронавирусом. Поэтому Мэттью Макконахи, Морган Фриман, Лабаф, Генри Голдинг, Джулия Робертс, Джимми Киммел, Дженнифер Энистон, Брэд Питт и другие топовые актеры Голливуда с удовольствием присоединились к инициативе. В прямом эфире Zoom они зачитали сценарий комедийного фильма "Беззаботные времена в "Риджмонт Хай", не минуя и пикантной сцены, которая досталась Энистон и Питту.

Теплые отношения у бывших супругов возобновились в конце 2019 года. Тогда Брэд Питт пришел на вечеринку в имение Дженнифер Энистон и при всех его друзьям извинился за то, что предал и был виновником развода. После этого актеры восстановили дружеское общение и даже поддержали друг друга на церемонии вручения премий SAG Awards.