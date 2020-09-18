Голливудские актеры Брэд Питт и Дженнифер Энистон появились на экранах в прямом эфире. Бывшие супруги зачитали сценарий, где были и эротические сцены. Такое появление Брэда Питта и Дженнифер Энистон стало настоящей сенсацией для Голливуда, поэтому едва ли не все мировые издания распространили ролик.

Воссоединение Брэда Питта и Дженнифер Энистон на экране

На днях все западные СМИ распространили анонс, что Дженнифер Энистон и Брэд Питт присоединились к благотворительной акции. По данным 24 канала, супруги приняли участие в виртуальном чтении сценария к фильму "Беззаботные времена в "Риджмонт Хай". Бывшие супруги получили особые роли здесь: Питт и Энистон сыграли Брэда Хэмильтона и Линду Баретт. И не обошли они эротической сцены, которая есть в сюжете фильма.

Интересно Брэд Питт закрутил роман с 27-летней моделью девять месяцев назад: детали знакомства

Герой Брэда Питта испытывает особую симпатию к Линде и во время мастурбации представляет, как девушка приходит к нему. Чтение сценария прошло благодаря программе Zoom, поэтому зрители не видели физического взаимодействия актеров. Однако смущение звезд и взгляды их коллег, которые с интересом наблюдали за действом, развеселили сеть.

Отметим, что в культовой ленте эта пикантная сцена происходит, когда героиня Линда отдыхает у бассейна. Именно поэтому зрители могут увидеть Дженнифер Энистон в красном бюстгальтере от купальника, который она надела поверх белой майки.

Смотрите фрагмент чтения сценария с участием Питта и Энистон: видео

Что известно о благотворительном проекте

Еще в августе 2020 года опубликовали анонс этого воссоединения. Тогда Шон Пенн объявил, что в сети состоится благотворительное мероприятие его организации CORE, а все собранные средства будут переданы на борьбу с коронавирусом. Поэтому немало голливудских актеров присоединилось к событию.

В частности Шон Пенн, Мэттью Макконахи, Морган Фриман, Шая Лабаф, Генри Голдинг, Джулия Робертс, Джимми Киммел и другие актеры появились в прямом эфире ZOOM в ролях персонажей комедийного фильма "Беззаботные времена в "Риджмонт Хай". Но все внимание было приковано к Брэду Питту и Дженнифер Энистон.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон: коротко об отношениях

Актеры Брэд Питт и Дженнифер Энистон поженились в 2000 году. Тогда супругов называли образцовыми в Голливуде, ведь во время каждого выхода на красную дорожку они показывали особую идиллию. Однако уже через 5 лет брак распался по инициативе Брэда Питта.

Причиной для разрыва стала измена. Брэд Питт влюбился в свою коллегу по картине "Мистер и миссис Смит" Анджелина Джоли и бросил Энистон. Актриса и не думала о попытках вернуть мужа и уже через считанные дни получила документы о разводе.

На протяжении 15 лет Брэд Питт и Дженнифер Энистон избегали общения. По словам инсайдеров, Брэд Питт корил себя за то, что сделал бывшей жене больно. В конце 2019 года он пришел в имение Дженнифер Энистон и во время вечеринки с друзьями извинился перед ней. С тех пор бывшие супруги не скрывают, что возобновили общение. На церемонии SAG Awards Питт и Энистон даже обнялись перед камерами, что означало: вражда между актерами осталась в прошлом.