Голлівудські актори Бред Пітт і Дженніфер Еністон постали на екранах у прямому ефірі. Колишнє подружжя зачитало сценарій, де були і еротичні сцени. Така поява Бреда Пітта і Дженніфер Еністон стала справжньою сенсацією для Голлівуду, тому чи не всі світові видання поширили ролик.

Возз'єднання Бреда Пітта і Дженніфер Еністон на екрані

Днями всі західні ЗМІ поширили анонс, що Дженніфер Еністон і Бред Пітт долучились до благодійної акції. За даними 24 каналу, подружжя взяло участь у віртуальному читанні сценарію до фільму "Безтурботні часи в "Ріджмонт Хай". Колишнє подружжя отримало особливі ролі тут: Пітт і Еністон зіграли Бреда Гемільтона і Лінду Баретт. І не оминули вони еротичної сцени, яка є у сюжеті фільму.

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Герой Бреда Пітта відчуває особливу симпатію до Лінди і під час мастурбації уявляє, як дівчина приходить до нього. Читання сценарію пройшло завдяки програмі Zoom, тому глядачі не бачили фізичної взаємодії акторів. Однак зніяковіння зірок та погляди їхніх колег, які з цікавістю спостерігали за дійством, розвеселили мережу.

Зазначимо, що в культовій стрічці ця пікантна сцена відбувається, коли героїня Лінда відпочиває біля басейну. Саме тому глядачі можуть побачити Дженніфер Еністон у червоному бюстгальтері від купальника, який вона одягнула поверх білої майки.

Дивіться фрагмент читання сценарію за участю Пітта і Еністон: відео

Що відомо про благодійний проєкт

Ще у серпні 2020 року опублікували анонс цього возз'єднання. Тоді Шон Пенн оголосив, що у мережі відбудеться благодійний захід його організації CORE, а всі зібрані кошти передадуть на боротьбу з коронавірусом. Тому й чимало голлівудських акторів долучилось до події.

Зокрема Шон Пенн, Меттью Макконахі, Морган Фріман, Шая Лабаф, Генрі Голдінг, Джулія Робертс, Джиммі Кіммел та інші актори постали у прямому ефірі ZOOM у ролях персонажів комедійного фільму "Безтурботні часи в "Ріджмонт Хай". Та вся увага була прикута до Бреда Пітта і Дженніфер Еністон.

Бред Пітт і Дженніфер Еністон: коротко про стосунки

Актори Бред Пітт і Дженніфер Еністон одружились у 2000 році. Тоді подружжя називали взірцевим у Голлівуді, адже під час кожного виходу на червону доріжку вони показували особливу ідилію. Однак вже за 5 років шлюб розпався за ініціативи Бреда Пітта.

Причиною для розриву стала зрада. Бред Пітт закохався у свою колегу по стрічці "Містер і місіс Сміт" Анджеліну Джолі та покинув Еністон. Актриса і не думала про спроби повернути чоловіка і вже за лічені дні отримала документи про розлучення.

Упродовж 15 років Бред Пітт та Дженніфер Еністон уникали спілкування. За словами інсайдерів, Бред Пітт картав себе за те, що зробив колишній дружині боляче. Наприкінці 2019 року він прийшов до маєтку Дженніфер Еністон та під час вечірки з друзями вибачився перед нею. Відтоді колишнє подружжя не приховує, що відновило спілкування. На церемонії SAG Awards Пітт і Еністон навіть обійнялись перед камерами, що означало: ворожнеча між акторами залишилась у минулому.