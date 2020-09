Голлівудський актор Дейн Кук днями взяв участь у записі ютуб-шоу. Там колега Дженніфер Еністон і Бреда Пітта розповів, чи одразу колишнє подружжя погодилось на зйомки спільного проєкту та що залишилось за лаштунками.

Як Пітт і Еністон постали у шоу

Як повідомляє журнал People, інсайдерською інформацією Дейн Кук поділився в ефірі Better Together with Maria Menounos. За його словами, для благодійного проєкту одразу вирішили запросити топових зірок Голлівуду. І Дженніфер Еністон та Бред Пітт були чи не першими претендентами, адже обидвоє залюбки беруть участь у таких заходах.

Почувши ідею, актриса одразу погодилась долучитись до зйомок. Водночас Бред Пітт зробив це трішки пізніше, не знаючи, що його колишня дружина Дженніфер Еністон також стане зіркою шоу. Та коли інформацію озвучили автори благодійного проєкту, знаменитості не робили жодного скандалу та не вимагали якихось особливих умов.

Коли я написав Дженніфер, вона була дуже схвильованою та грайливою, а потім зголосився Бред. Я думаю, що він просто змирився з цим. Не було жодних сумнівів, не було ніяких правил чи умов. Обійшлося без драми, – розповів Дейн Кук.

Також актор наголосив, що Дженніфер Еністон і Бред Пітт не знали, що будуть розігрувати еротичну сценку з фільму "Безтурботні часи в "Ріджмонт Хай". Але їх це зовсім не збентежило: вони поводились, як професіонали, та постали в кадрі дуже невимушено.

Дивіться уривок запису з Бредом Піттом і Дженніфер Еністон: відео

Що відомо про благодійний проєкт

Про возз'єднання Дженніфер Еністон і Бреда Пітта на екранах заговорили ще в серпні 2020 року. Подія привернула увагу всіх західних ЗМІ, адже це вперше після розлучення колишнє подружжя постало в одному шоу.

Шон Пенн ініціював захід в рамках організації CORE, зазначивши, що всі зібрані кошти віддадуть на боротьбу з коронавірусом. Відтак Меттью Макконахі, Морган Фріман, Шая Лабаф, Генрі Голдінг, Джулія Робертс, Джиммі Кіммел, Дженніфер Еністон, Бред Пітт та інші топові актори Голлівуду залюбки долучились до ініціативи. У прямому ефірі Zoom вони зачитали сценарій комедійного фільму "Безтурботні часи в "Ріджмонт Хай", не оминувши і пікантної сцени, яка дісталась Еністон і Пітту.

Теплі стосунки у колишнього подружжя відновились наприкінці 2019 року. Тоді Бред Пітт прийшов на вечірку до маєтку Дженніфер Еністон та при всіх її друзях попросив вибачення за те, що зрадив та був винуватцем розлучення. Після цього актори відновили дружнє спілкування та навіть підтримали одне одного на церемонії вручення премій SAG Awards.