Одна з найвідоміших актрис Голлівуду Дженніфер Еністон хотіла завершити свою кар'єру. Упродовж 2 років вона обмірковувала це питання, однак рішення ще не прийняла.

Про це Дженніфер Еністон розповіла у подкасті SmartLess, передає Just Jared. Актриса, яка 30 років знімається у популярних проєктах Голлівуду, зазначила, що емоційно вигоріла та задумувалась над завершенням кар'єри.

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"Упродовж останніх двох років це приходило мені в голову. Це було після роботи, яку я закінчила, тоді я подумала: "Ого, та це висмоктало з мене життя". І я не знаю, чи то це, що мені цікаво. Це був неготовий проєкт. Ми всі були його частиною. Ти завжди говориш: "Я більше ніколи цього не зроблю! Ніколи більше!" – зазначила Дженніфер Еністон.

Окрім цього, голлівудська красуня знає, чим би займалась після завершення кар'єри. За словами Дженніфер Еністон, вона б залюбки працювала дизайнером інтер'єрів, оскільки така робота завжди приваблювала її та й оновлення помешкань – це те, що приносить задоволення.

Що відомо про останній проєкт Дженніфер Еністон

Актриса вирішила не розсекречувати назву проєкту, який змусив її думати про звільнення.

Зазначимо, що у 2019 році на екрани вийшов серіал "Ранкове шоу" за участю Дженніфер Еністон. Стрічка мала шалений успіх, а кінокритики віддали її творцям нагороди Еммі та відзнаку Гільдії акторів. У "Ранковому шоу" знаменита американка зіграла одну з головних ролей та виступила продюсером.

За сюжетом, на одному з успішних телеканалів Америки розгорівся секс-скандал. Телеведучого Мітча Кесслера звільнили за кілька годин до прямого ефіру. Чоловіка звинувачують у зґвалтуванні та сексуальних домаганнях на роботі. Та такий резонанс вплинув і на співведучу Мітча – Алекс Леві, яку зіграла Дженніфер Еністон. Жінці потрібно буде визначитись, на чиїй вона стороні: колеги і друга чи жертв сексуального насилля та руху #MeToo.

Упродовж 10 серій автори серіалу розкрили не тільки злочини, які неодноразово траплялись в американських телекомпаніях, але й долі жертв сексуального насилля. "Ранкове шоу" не є легке для сприйняття, однак динамічний та актуальний сюжет настільки сподобався глядачам, що серіал продовжили на 2 сезон.

Дивіться трейлер до серіалу "Ранкове шоу": відео