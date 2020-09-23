В феврале этого года выяснилось, что американская актриса Шеннен Доэрти борется с раком четвертой стадии. Джейсон Пристли, который играл с актрисой в сериале "Беверли Хиллз, 90210" рассказал о том, как идет лечение.

После трех лет борьбы с онкологией, Шеннен Доэрти удалось преодолеть болезнь полностью. В начале года ей поставили диагноз: рак четвертой стадии. Актер Джейсон Пристли на днях посетил австралийский канал Studio 10 и рассказал о том, как идет борьба.

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Актер отметил, что каждые несколько месяцев он общается с Шеннен и навещает ее. Последний раз, когда Джейсон был у нее, то женщина была в хорошем настроении.

Она очень сильная девушка. Шеннен – боец, и всегда такой была. И я знаю, что она будет продолжать бороться изо всех сил,

– признался Джейсон Пристили.

В марте этого года актриса рассказывала о том, как идет ее борьба с раком. Тогда она заверила, что весь секрет в поддержке близких. Шеннен призналась, что у нее часто наступают депрессивные дни, когда ничего не хочется делать, но именно тогда появляются друзья, которые извлекают ее из такого состояния. Актриса также начала заниматься спортом, что также улучшает его самочувствие.

Напомним, что Джейсон Пристли – коллега Доэрти. Вместе они снимались в телесериале "Беверли Хиллз, 90210". Джейсон исполнял роль брата Шеннен, поэтому они сблизились на съемочной площадке.

Смотреть интервью с Джейсоном Пристли онлайн:

Что известно о болезни Шеннен Доэрти

Актриса борется с раком с марта 2015 года. Через несколько лет женщине стало лучше, но в феврале 2020 года в интервью звезда призналась, что снова вынуждена проходить лечение. Врачи диагностировали у нее четвертую стадию рака молочной железы.

Доэрти не теряет веры в будущее и собственным примером стремится доказать, что при любых жизненных обстоятельствах нельзя прекращать борьбу. На страницах своего инстаграма она рассказывает о своем самочувствии и благодарит знаменитых коллег, друзей и близких за поддержку.