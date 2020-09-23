У лютому цього рокуз'ясувалось, що американська акторка Шеннен Догерті бореться з раком четвертої стадії. Джейсон Прістлі, що грав з акторкою в серіалі "Беверлі Хіллз, 90210" розповів про те, як триває лікування.

Після трьох років боротьби з онкологією, Шеннен Догерті не вдалося подолати хворобу повністю. На початку року їй поставили діагноз: рак четвертої стадії. Актор Джейсон Прістлі днями відвідав австралійський канал Studio 10 і розповів про те, як триває боротьба.

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Актор зазначив, що кожні декілька місяців він спілкується з Шеннен та провідує її. Останній раз, коли Джейсон був у неї, то жінка мала хороший настрій.

Вона дуже сильна дівчина. Шеннен – боєць, і завжди такою була. І я знаю, що вона буде продовжувати боротися з усіх сил,

– зізнався Джейсон Прістілі.

У березні цього року акторка розповідала про те, як триває її боротьба з раком. Тоді вона запевнила, що весь секрет у підтримці близьких. Шеннен зізналась, що в неї часто наступають депресивні дні, коли нічого не хочеться робити, але саме тоді з'являються друзі, які витягують її з такого стану. Акторка також почала займатися спортом, що також покращує її самопочуття.

Нагадаємо, що Джейсон Прістлі – колега Шеннен Догерті. Разом вони знімались у телесеріалі "Беверлі Хіллз, 90210". Джейсон виконував роль брата Шеннен, через це вони зблизились на знімальному майданчику.

Дивитися інтерв'ю з Джейсоном Прістлі онлайн:

Що відомо про хворобу Шеннен Догерті

Акторка бореться з раком з березня 2015 року. Через декілька років жінці стало краще, але в лютому 2020 в інтерв'ю зірка зізналась, що знову змушена проходити лікування. Лікарі діагностували у неї четверту стадію раку молочної залози.

Шеннен Догерті не втрачає віри у майбутнє та власним прикладом прагне довести, що за будь-яких життєвих обставин не можна припиняти боротьбу. На сторінках свого інстаграму вона розповідає про своє самопочуття та дякує знаменитим колегам, друзям та близьким за підтримку.