У США померла 98-річна Джекі Сталлоне, яка була мамою культового актора Голлівуду Сильвестра Сталлоне. Наразі інсайдери не розповідають, що сталось з американкою.

Як повідомляє популярний таблоїд TMZ, Сильвестр Сталлоне поки не робив офіційної заяви та не розголошував причини. Водночас його брат співак Френк Сталлоне зазначив, що Джекі померла вранці 22 вересня уві сні.

Читайте також Померла О Ін Хе – 36-річна південнокорейська актриса та блогерка

"Сьогодні вранці ми з братами втратили матір Джекі Сталлоне. Вона була матір'ю чотирьох дітей Томмі, Сильвестра, Френкі та моєї покійної сестри Тоні Енн. Вона була чудовою жінкою, яка працювала щодня, повна відваги та безстрашності. Вона померла уві сні, як хотіла… Мій брат Сильвестр усе своє життя піклувався про неї, як про королеву. Я більше ніколи не зможу зателефонувати мамі або змусити її кричати на мене, чому я ніколи не одружився. Я завжди буду сумувати за тобою, мамочко", – написав він.

Що відомо про маму Сильвестра Сталлоне

Жаклін (Джекі) Сталлоне народилася в 1921 році у Вашингтоні. Однак жінка мала і українське коріння: її бабуся жила в Одесі та походила із заможної єврейської родини Лейбовичів. У 1880-ті роки сім'я емігрувала до США, покинувши ткацькі фабрики та елітні будинки в центрі курортного міста.

Такі деталі про своїх предків Джекі Сталлоне довідалась від Михайла Горбачова, для якого складала астрологічні прогнози. У 2010 році Сильвестр навідався на Батьківщину прабабусі та познайомився з родичами, які досі живуть в Одесі.

Вона пережила заборону, депресію та Другу світову війну. Я поговорив би з нею годинами про 1920 – 1940-і роки. Це був урок історії. Її розум був гострим, як бритва, до того дня, як вона померла. Вона ніколи не носила маски справжньої революційної жінки. Я думаю, вона топила свої емоції в сльозах і вині, – згадував Френк Сталлоне про маму.

Окрім цього, Джекі Сталлоне була добре відомою у США. Вона працювала астрологом на телебаченні, була знаною танцівницею та знімалась у реаліті-шоу. Щоб виглядати молодо в кадрі, мама Сильвестра Сталлоне перенесла десятки пластичних операцій, не всі з яких були вдалими.

Цікаво, що всі діти Джекі – успішні у своїй справі. Окрім голлівудського актора, вона виховала музиканта і співака Френка Сталлоне, а також актрису Тоні Д'Альто. Донька померла у 2012 році від раку легенів.