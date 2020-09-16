У Південній Кореї померла 36-річна актриса О Ін Хе. Знаменитість госпіталізували незадовго до смерті, а 15 вересня оголосили про зупинку серця. Що сталось з О Ін Хе та які фільми принесли їй національну славу – читайте у матеріалі.

Померла О Ін Хе: ймовірна причина смерті

Як повідомляє Variety, 15 вересня непритомну О Ін Хе знайшла її подруга. Дівчина навідалась в гості до будинку актриси в місті Інчхон та одразу ж викликала медиків. Тоді О Ін Хе ще була живою, а лікарі університетської лікарні упродовж кількох годин намагались стабілізувати її стан. 36-річна актриса померла ввечері від зупинки серця, так і не прийшовши до тями.

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Що спричинило смерть південнокорейської зірки, наразі невідомо. Правоохоронці вже заявили, що слідів насилля ані в будинку, ані на тілі О Ін Хе не було виявлено. Підозрюють, що актриса вчинила самогубство. Однак це одна із версій, яку наразі розглядає слідство.

Ми не знайшли причин, які вказують на насильницьку смерть, не було ніяких ознак вторгнення в будинок пані О. Схоже, вона сама зробила такий вибір, – зазначив представник поліції в офіційній заяві.

За словами родичів актриси, О Ін Хе останнім часом страждала від депресії. Це, як припускають рідні, могло стати причиною самогубства.

Чому смерть О Ін Хе шокувала світ

У мережі та пресі звернули увагу на подібність двох втрат – смертей О Ін Хе та Сей Ашини. Все тому, що було кілька спільних деталей між цими двома трагедіями:

Обидві актриси померли у віці 36 років.

О Ін Хе та Сей Ашину виявили у їхніх помешканнях в Південній Кореї та Японії.

Рідні та друзі знайшли дівчат, коли ті не вийшли на зв'язок.

Правоохоронці підозрюють причину смерті – самогубство.

Водночас були відсутні передсмертні записки.

Дві актриси були популярними у своїх країнах, з'являлись на телешоу та були кумирами для мільйонів.

І хоч ці дві трагедії не пов'язують одна з одною, все ж у мережі шоковані, наскільки багато спільного було між смертями О Ін Хе та Сей Ашини.



Померли актриси Сей Ашина та О Ін Хе / Фото Колаж

Померла О Ін Хе: коротка біографія

Актриса дебютувала на великих екранах у 2011 році. Тоді талановита О Ін Хе знялась у стрічці "Гріх сім'ї", яка й зробила її відомою у Південній Кореї. Згодом вона зіграла головну роль у фільмі "Червоні канікули. Чорне весілля".

Продовжувати роботу над акторською кар'єрою О Ін Хе не стала. Вона з'являлась в епізодичних ролях та була більш впізнавана завдяки популярним телешоу в Південній Кореї. Перед смертю О Ін Хе реалізувалась і як блогер: дівчина знімала ролики для ютубу, де розповідала про моду та красу.