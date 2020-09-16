В Южной Корее умерла 36-летняя актриса О Ин Хе. Знаменитость госпитализировали незадолго до смерти, А 15 сентября объявили об остановке сердца. Что произошло с О Ин Хе и какие фильмы принесли ей национальную славу – читайте в материале.

Умерла О Ин Хе: вероятная причина смерти

Как сообщает Variety, 15 сентября без сознания О Ин Хе нашла ее подруга. Девушка наведалась в гости домой актрисы в городе Инчхон и сразу же вызвала медиков. Тогда О Ин Хе еще была жива, а врачи университетской больницы в течение нескольких часов пытались стабилизировать ее состояние. 36-летняя актриса умерла вечером от остановки сердца, так и не приходя в сознание.

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Что стало причиной смерти южнокорейской звезды, пока неизвестно. Правоохранители уже заявили, что следов насилия ни в доме, ни на теле О Ин Хе не было обнаружено. Подозревают, что актриса совершила самоубийство. Однако это одна из версий, которую сейчас рассматривает следствие.

Мы не нашли причин, которые указывают на насильственную смерть, не было никаких признаков вторжения в дом госпожи О. Похоже, она сама сделала такой выбор,

– отметил представитель полиции в официальном заявлении.

По словам родственников актрисы, О Ин Хе в последнее время страдала от депрессии. Это, как предполагают родные, могло стать причиной самоубийства.

Почему смерть О Ин Хе шокировала мир

В сети и прессе обратили внимание на сходство двух потерь – смертей О Ин Хе и Сей Ашины. Все потому, что было несколько общих деталей между этими двумя трагедиями:

Обе актрисы умерли в возрасте 36 лет.

О Ин Хе и Сей Ашину обнаружили в их домах в Южной Кореи и Японии.

Родные и друзья нашли девушек, когда те не вышли на связь.

Правоохранители подозревают причину смерти – самоубийство.

В то же время отсутствовали предсмертные записки.

Две актрисы были популярны в своих странах, появлялись на телешоу и были кумирами для миллионов.

И хотя эти две трагедии не связывают друг с другом, все же в сети шокированы, насколько много общего было между смертями О Ин Хе и Сей Ашины.



Умерли актрисы Сей Ашина и О Ин Хе / Фото Коллаж

Умерла О Ин Хе: краткая биография

Актриса дебютировала на больших экранах в 2011 году. Тогда талантливая О Ин Хе снялась в фильме "Грех семьи", который и сделал ее известной в Южной Корее. Впоследствии она сыграла главную роль в фильме "Красные каникулы. Черная свадьба".

Продолжать работу над актерской карьерой О Ин Хе не стала. Она появлялась в эпизодических ролях и была более узнаваема благодаря популярным телешоу в Южной Корее. Перед смертью О Ин Хе реализовалась и как блогер: девушка снимала ролики для ютуба, где рассказывала о моде и красоте.