В Токио скончалась 36-летняя актриса Сей Ашина. Правоохранители нашли ее тело в элитной квартире звезды. Обнародована и причина смерти.

Как передает Deadline со ссылкой на японские СМИ, Сей Ашина покончила жизнь самоубийством. Полицейские решили не вдаваться в детали, однако подтвердили эти слухи журналистам. Тело японки нашел ее брат, после того, как не смог дозвониться до нее.

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Прокомментировали потерю и представители японской актрисы. Они отметили, что пока следствие продолжается, а полиция пытается установить причины самоубийства сеймы. Женщина не оставила предсмертной записки.

"Подробная информация пока изучается, но мы хотели бы попросить СМИ принять во внимание глубокое горе семьи звезды и воздержаться от интервью с ними. Мы выражаем искреннюю благодарность Ашине за ее доброту и уверены, что она будет молиться за души всех нас", – отметил представитель Сей Ашины.

Что известно о карьере Сей Ашины

Настоящее имя актрисы – Игараси Ая. Девушка родилась в 1983 году в Японии и прожила там всю жизнь. Еще подростком Сей Ашина переехала в Токио, где начала модельную карьеру. И долго красоваться на подиумах ей не пришлось: уже в 2002 году эффектную японку пригласили на съемки драматического сериала "На краю счастья".

С тех пор Сей Ашина не исчезала с телеэкранов. Она активно участвовала в шоу и телевизионных проектах, а также снималась в японских лентах. Наибольшую славу Сей Ашине принес фильм "Шелк", снятый в 2007 году. Тогда актриса стала коллегой Киры Найтли и впервые заявила о себе Голливуду. Однако продолжать карьеру в США она не захотела.