Британская актриса кино и театра Диана Ригг скончалась в возрасте 82 лет сегодня, 10 сентября. На момент смерти с ней были ближайшие родственники. Причину смерти в СМИ не называют.

О смерти известной актрисы сообщил агент покойной актрисы в издании BBC.

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"Она мирно умерла сегодня утром. Она была дома со своей семьей, которая попросила уединения в это трудное время", – сообщил агент.

Женщина дважды была замужем и два брака закончились разводом. Ее первым мужем стал израильский художник Менахем Геффен (годы брака – 1973-1976), а вторым – театральный продюсер Арчи Стирлинг (1982-1990). От него Диана Ригг родила дочь Рейчел Стирлинг, которая тоже стала актрисой.

Биография Дианы Ригг

Энид Диана Ригг (ее полное имя) родилась в городе Донкастер, графство Йоркшир, Великобритания. С двухлетнего возраста она восемь лет жила в Индии из-за работы отца, потом всей семьей они вернулись в Англию. После школы-интерната Диана поступила в Королевскую академию драматического искусства. По окончанию учебы, в 1957 году, она впервые вышла на сцену в постановке "Кавказский меловой круг" по пьесе Бертольта Брехта. После этого началась ее театральная карьера и с 1958 по 1971 год она работала в Королевском Шекспировском театре, а впоследствии – и в Национальном театре Великобритании. За свою жизнь она выступала на сценах по всему миру, и больше всего – в Великобритании и в США.

Параллельно с этим женщина работала на телевидении. В кино ее первый дебют состоялся в 1961 году в телепостановке по пьесе "Ундина", а в кино она впервые сыграла в 1965 году в фильме "Мстители". После этого женщина снялась в таких известных кинолентах, как "На секретной службе Ее Величества", "Юлий Цезарь", "Тайны миссис Брэдли", "Происхождение мира", "Последний король", "Доктор Кто Багровый ужас" и много других. Но наибольшую славу, наверное, женщине принесла роль Оленны Тирелл из дома Аринов в сериале "Игра престолов" по мотивам романа Джорджа Мартина. В сериале и книгах она описывается как высохшая, хитрая старая женщина с незаурядным умом и острым языком.

Диана Ригг в роли Оленны Тирелл в сериале "Игра престолов" / Фото IMDb

Что касается наград, то за свою карьеру покойная Диана Ригг получила 2 премии BAFTA – в 1990 году как "Лучшая актриса в телесериале" ("Материнская любовь") и в 2000 году "Специальную премию" за роль в "Мстителях". Также Диана Ригг была удостоена почетной театральной награды Тони за "Лучшую женскую роль в пьесе" ("Медея", 2000 год) и премию Эмми как "Лучшая актриса второго плана в фильме или минисериале" ("Ребекка", 1997).