Британська актриса кіно і театру Діана Рігг померла у віці 82 років сьогодні, 10 вересня. На момент смерті з нею були найближчі родичі. Причину смерті у ЗМІ не називають.

Про смерть відомої актриси повідомив її агент у виданні BBC.

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"Вона мирно померла сьогодні вранці. Вона була вдома зі своєю сім'єю, яка попросила усамітнення у цей важкий час", – повідомив агент.

Жінка двічі була заміжньою та два шлюби закінчились розлученням. Її першим чоловіком став ізраїлський художник Менахем Геффен (роки шлюбу – 1973-1976), а другим – театральний продюсер Арчі Стірлінг (1982-1990). Від нього Діана Рігг народила доньку Рейчел Стірлінг, яка теж стала актрисою.

Біографія Діани Рігг

Енід Діана Рігг (її повне ім'я) народилась у місті Донкастер, графство Йоркшир, Велика Британія. З дворічного віку вона вісім років жила в Індії через роботу батька, згодом всією сім'єю вони повернулись в Англію. Після школи-інтернату Діана вступила до Королівської академії драматичного мистецтва. По закінченню навчання, у 1957 році, вона вперше вийшла на сцену у постановці "Кавказьке крейдяне коло" за п'єсою Бертольта Брехта. Після цього почалась її театральна кар'єра і з 1958 по 1971 рік вона працювала у Королівському Шекспірівському театрі, а згодом – і в Національному театрі Великої Британії. За своє життя вона виступала на сценах по всьому світу, та найбільше – у Великій Британії і в США.

Паралельно з цим жінка працювала на телебаченні. У кіно її перший дебют відбувся у 1961 році в телепостановці за п'єсою "Ундіна"., а в кіно вона вперше зіграла у 1965 році у фільмі "Месники". Після цього жінка знялась у таких відомих кінострічках, як "На секретній службі Її Величності", "Юлій Цезар", "Таємниці місіс Бредлі", "Постання світу", "Останній король", "Доктор Хто: Багряний жах" та багато інших. Та найбільшу славу, напевне, жінці принесла роль Оленни Тайрел з Дому Аринів у серіалі "Гра престолів" за мотивами роману Джорджа Мартіна. У серіалі та книгах вона описується як висохла, хитра стара жінка із неабияким розумом і гострим язиком.



Діана Рігг в ролі Оленни Тайрел у серіалі "Гра престолів" / Фото IMDb

Щодо нагород, то за свою кар'єру покійна Діана Рігг отримала 2 премії BAFTA – у 1990 році як "Найкраща акторка у телесеріалі" ("Материнська любов") та у 2000 році "Спеціальну премію" за роль у "Месниках". Також Діана Рігг була удостоєна почесної театральної нагороди Тоні за "Найкращу жіночу роль у п'єсі" ("Медея", 2000 рік) та премію Еммі як "Найкраща акторка другого плану у фільмі або мінісеріалі" ("Ребекка", 1997).