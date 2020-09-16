У Токіо померла 36-річна актриса Сей Ашина. Правоохоронці знайшли її тіло в елітній квартирі зірки. Оприлюднено і причину смерті.

Як передає Deadline з посиланням на японські ЗМІ, Сей Ашина покінчила життя самогубством. Поліцейські вирішили не вдаватись в деталі, однак підтвердили ці чутки журналістам. Тіло японки знайшов її брат, після того, як не зміг додзвонитись до неї.

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Прокоментували втрату і представники японської актриси. Вони зазначили, що поки слідство триває, а поліція намагається встановити причини самогубства Сей Ашини. Жінка не залишила передсмертної записки.

"Детальна інформація наразі вивчається, але ми хотіли б попросити ЗМІ взяти до уваги глибоке горе родини зірки і утриматися від інтерв'ю з ними. Ми висловлюємо щиру подяку Ашині за її доброту і впевнені, що вона буде молитися за душі всіх нас", – зазначив представник Сей Ашини.

Що відомо про кар'єру Сей Ашини

Справжнє ім'я актриси – Ігарасі Ая. Дівчина народилась в 1983 році в Японії та прожила там все життя. Ще підлітком Сей Ашина переїхала до Токіо, де почала модельну кар'єру. Та довго красуватись на подіумах їй не довелось: вже у 2002 році ефектну японку запросили на зйомки драматичного серіалу "На краю щастя".

З того часу Сей Ашина не зникала з телеекранів. Вона активно брала участь у шоу та телевізійних проєктах, а також знімалась у японських стрічках. Найбільшу славу Сей Ашині приніс фільм "Шовк", знятий у 2007 році. Тоді актриса стала колегою Кіри Найтлі та вперше заявила про себе Голлівуду. Однак продовжувати кар'єру в США вона не захотіла.