В США умерла 98-летняя Джеки Сталлоне, которая была мамой культового актера Голливуда Сильвестра Сталлоне. Сейчас инсайдеры не рассказывают, что произошло с американкой.

Как сообщает популярный таблоид TMZ, Сильвестр Сталлоне пока не делал официального заявления и не разглашал причины. В то же время его брат певец Фрэнк Сталлоне отметил, что Джеки умерла утром 22 сентября во сне.

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"Сегодня утром мы с братьями потеряли мать Джеки Сталлоне. Она была матерью четырех детей Томми, Сильвестра, Фрэнки и моей покойной сестры Тони Энн. Она была замечательной женщиной, которая работала каждый день, полная отваги и бесстрашия. Она умерла во сне, как хотела... Мой брат Сильвестр всю свою жизнь заботился о ней, как о королеве. Я больше никогда не смогу позвонить маме или заставить ее кричать на меня, почему я никогда не женился. Я всегда буду скучать по тебе, мамочка", – написал он.

Что известно о маме Сильвестра Сталлоне

Жаклин (Джеки) Сталлоне родилась в 1921 году в Вашингтоне. Однако женщина имела и украинские корни: ее бабушка жила в Одессе и происходила из зажиточной еврейской семьи Лейбовичей. В 1880-е годы семья эмигрировала в США, покинув ткацкие фабрики и элитные дома в центре курортного города.

Такие детали о своих предках Джеки Сталлоне узнала от Михаила Горбачева, для которого составляла астрологические прогнозы. В 2010 году Сильвестр наведался на родину прабабушки и познакомился с родственниками, которые до сих пор живут в Одессе.

Она пережила запрет, депрессию и Вторую мировую войну. Я разговаривал с ней часами про 1920 – 1940-е годы. Это был урок истории. Ее ум был острым, как бритва, до самой смерти. Она никогда не носила маски настоящей революционной женщины. Я думаю, она топила свои эмоции в слезах и вине,

– вспоминал Фрэнк Сталлоне о маме.

Кроме этого, Джеки Сталлоне была хорошо известной в США. Она работала астрологом на телевидении, была известной танцовщицей и снималась в реалити-шоу. Чтобы выглядеть молодо в кадре, мама Сильвестра Сталлоне перенесла десятки пластических операций, не все из которых были удачными.

Интересно, что все дети Джеки – успешны в своем деле. Кроме голливудского актера, она воспитала музыканта и певца Фрэнка Сталлоне, а также актрису Тони Д'Альто. Дочь умерла в 2012 году от рака легких.