Сігурні Вівер у 71 рік з легкістю погоджується на екстремальні зйомки та не боїться будь-яких перевтілень. Нещодавно вона завершила роботу над "Аватаром 2" та зізналась, що перед тим, як зіграти свою героїню, змушена була пройти спеціальне навчання.

В інтерв'ю The New York Times Сігурні Вівер розповіла, що підводні сцени фільму знімались у великому резервуарі, а до її костюму кріпились спеціальні обважнювачі. Тому тільки з допомогою дайверів актриса поверталась на поверхню води під час перерв.

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Про такі умови роботи автори проєкту наперед інформували, тому 71-річна Сігурні Вівер знала, на що погоджується. Зараз, коли зйомки вже позаду, актриса не приховує, що вагалась перед підписанням контракту. Однак після роздумів вона все ж долучилась до знімальної команди "Аватару 2".

У мене були деякі страхи. Але я не хотіла, щоб хтось думав: "О, та вона стара, не може цього зробити,

– поділилась Сігурні Вівер.

Перед стартом зйомок актриса змушена була пройти спеціальні курси дайвінгу на Гаваях. За кілька тижнів Сігурні Вівер навчилась затримувати дихання на кілька хвилин та не боятись довго перебувати під водою.

"Я пройшла спеціальне навчання і аж тоді захотіла приступити до зйомок… Насправді я ніколи не кажу собі: "Ти не зможеш цього зробити". Навпаки, я говорю: "Дозвольте спробувати і ми побачимо, що з цього вийде", – додала вона.

"Аватар 2": що відомо про фільм

Зйомки 2 частини "Аватара" можуть стати одними з найдорожчих в історії кіно. Все тому, що на замовлення авторів проєкту був створений великий резервуар з водою, в якому відзняли більшу частину сцен стрічки.

Окрім цього, графіка фільму також обійдеться продюсерам у мільйони доларів. Проте такі шалені витрати виправдані: "Аватар 2" є однією з найбільш очікуваних стрічок.

Наразі деталей сюжету не розсекречують. Відомо тільки, що головним героєм залишиться солдат Джейк Саллі. Цього разу він захищатиме підводний світ Пандори від людей та очолить народ на'ві.

Головні ролі у фільмі "Аватар2" отримали: Зої Салдана, Сем Вортінгтон, Він Дізель, Кейт Вінслет, Хлоя Коулман, Сігурні Вівер та Джемейн Клемент. Стрічка має вийти на великий екран у 2022 році.