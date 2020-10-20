Сигурни Уивер в 71 год с легкостью соглашается на экстремальные съемки и не боится любых перевоплощений. Недавно она завершила работу над "Аватаром 2" и призналась, что перед тем, как сыграть свою героиню, вынуждена была пройти специальное обучение.

В интервью The New York Times Сигурни Уивер рассказала, что подводные сцены фильма снимались в большом резервуаре, а к ее костюму крепились специальные утяжелители. Поэтому только с помощью дайверов актриса возвращалась на поверхность воды во время перерывов.

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О таких условиях работы авторы проекта заранее информировали, поэтому 71-летняя Сигурни Уивер знала, на что соглашается. Сейчас, когда съемки уже позади, актриса не скрывает, что колебалась перед подписанием контракта. Однако после размышлений она все же присоединилась к съемочной команде "Аватара 2".

У меня были некоторые страхи. Но я не хотела, чтобы кто-то думал: "О, та она старая, не может этого сделать,

– поделилась Сигурни Уивер.

Перед стартом съемок актриса вынуждена была пройти специальные курсы дайвинга на Гавайях. За несколько недель Сигурни Уивер научилась задерживать дыхание на несколько минут и небояться долго находиться под водой.

"Я прошла специальное обучение и тогда захотела приступить к съемкам... На самом деле я никогда не говорю себе: "Ты не сможешь этого сделать". Наоборот, я говорю: "Разрешите попробовать и мы увидим, что из этого получится", – добавила она.

"Аватар 2": что известно о фильме

Съемки 2 части "Аватара" могут стать одними из самых дорогих в истории кино. Все потому, что по заказу авторов проекта был создан большой резервуар с водой, в котором отсняли большую часть сцен картины.

Кроме этого, графика фильма также обойдется продюсерам в миллионы долларов. Однако такие бешеные деньги того стоят: "Аватар 2" является одной из самых ожидаемых лент.

Пока детали сюжета не рассекречивают, добавляя, что главным героем останется солдат Джейк Салли. На этот раз он будет защищать подводный мир Пандоры от людей и возглавит народ на'ви.

Главные роли в фильме "Аватар 2" получили: Зои Салдана, Сэм Уортингтон, Вин Дизель, Кейт Уинслет, Хлоя Коулман, Сигурни Уивер и Джемейн Клемент. Лента должна выйти на большой экран в 2022 году.