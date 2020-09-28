В 2022 году на большой экран выйдет продолжение популярного фильма "Аватар". По словам режиссера ленты Джеймса Кэмерона, съемочный процесс завершен. Однако впереди – месяцы графики и монтажа.

О съемках "Аватара 2" режиссер рассказал в интервью Арнольда Шварценеггера, которое вышло в ютубе. Джеймс Кэмерон признался, что и третья часть франшизы отснята на 95%. Поэтому переносить премьеру будущей ленты с 2022 года, вероятно, не будут.

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"COVID - 19 повлиял на нас, как и на всех остальных. Мы потеряли около 4,5 месяца. В итоге мы отложили премьеру на год – до декабря 2022 года. Но это не значит, что у меня появился лишний год для работы над фильмом. Сейчас мы на съемках в Новой Зеландии... Мы полностью закончили "Аватар 2" и где-то на 95% отсняли "Аватар 3", – отметил Джеймс Кэмерон.

А вот деталей проекта режиссер решил не рассекречивать, отметив только, что "Аватар 2" поднимет темы экологии и конфликта поколений. Впереди у команды Джеймса Кэмерона – кропотливая работа над созданием графики и монтажом ленты. Первые кадры со съемок и графической работы Джеймс Кэмерон показал в сети.

Съемки фильма "Аватар 2" завершены / Фото Twitter / @officialavatar

Что известно о новом фильме "Аватар"

Фильм "Аватар 2" имеет все шансы войти в историю кино как самый дорогой проект. Для съемок ленты Джеймс Кэмерон заказал создание специального большого бассейна, где и сняли почти все сцены с главными актерами. Кроме этого, графика "Аватара" обойдется авторам в миллионы долларов. Однако все затраты того стоят, ведь фильм стал одним из самых ожидаемых в мире.

Детали сюжета строго держатся в секрете. Пока известно, что главным героем "Аватара 2" будет солдат Джейк Салли, который перевоплотится в своего аватара и возглавит народ на'ви. На этот раз все события будут происходить в подводном мире Пандора, которую стремятся захватить люди. Чтобы защитить могучие реликвии и существ, Джейк Салли возглавит отряд по обороне края.

Главные актеры фильма " Аватар-2":