У 2022 році на великий екран вийде продовження популярного фільму "Аватар". За словами режисера стрічки Джеймса Кемерона, знімальний процес завершено. Однак попереду – місяці графіки та монтажу.

Про зйомки "Аватара 2" режисер розповів в інтерв'ю Арнольда Шварценеггера, яке вийшло в ютубі. Джеймс Кемерон зізнався, що і третя частина франшизи відзнята на 95%. Тому переносити прем'єру майбутньої стрічки з 2022 року, ймовірно, не будуть.

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"COVID-19 вплинув на нас, як і на всіх інших. Ми втратили близько 4,5 місяця. У підсумку ми відклали прем'єру на рік – до грудня 2022 року. Але це не означає, що у мене з'явився зайвий рік для роботи над фільмом. Наразі ми на зйомках у Новій Зеландії... Ми повністю закінчили "Аватар 2" і десь на 95% відзняли "Аватар 3", – зазначив Джеймс Кемерон.

А от деталей проєкту режисер вирішив не розсекречувати, зазначивши тільки, що "Аватар 2" порушить теми екології та конфлікту поколінь. Попереду у команди Джеймса Кемерона – копітка робота над створенням графіки та монтажем стрічки. Перші кадри зі зйомок та графічної роботи Джеймс Кемерон показав у мережі.

Зйомки фільму "Аватар 2" завершені / Фото Twitter / @officialavatar

Що відомо про новий фільм "Аватар"

Фільм "Аватар 2" має всі шанси увійти в історію кіно як найдорожчий проєкт. Для зйомок стрічки Джеймс Кемерон замовив створення спеціального великого басейну, де й зняли майже всі сцени з головними акторами. Окрім цього, графіка "Аватара" обійдеться авторам у мільйони доларів. Однак всі витрати того варті, адже фільм став одним з найбільш очікуваних у світі.

Деталі сюжету наразі строго тримаються у секреті. Поки відомо, що головним героєм "Аватару 2" буде солдат Джейк Саллі, який перевтілиться у свого аватара та очолить народ на'ві. Цього разу всі події відбуватимуться у підводному світі Пандора, яку прагнуть захопити люди. Щоб захистити могутні реліквії та істот, Джейк Саллі очолить загін з оборони краю.

Головні актори фільму "Аватар-2":