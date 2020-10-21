Голливудская актриса Тори Спеллинг призналась, что для нее съемки в сериале "Беверли-Хиллз, 90210" были невыносимыми. Однако в этом не были виноваты представители съемочной группы или актеры. За кулисами шоу актриса страдала от критики хейтеров

Об этом она рассказала поклонникам в инстаграме. Тори Спеллинг отметила, что начала сниматься в сериале "Беверли-Хиллз, 90210", когда ей было всего 16 лет. Поэтому слава нахлынула на актрису, когда она еще не была до конца сформированной личностью и не могла давать отпор хейтерам. Поэтому и критика относительно внешности была невыносимой.

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"Я была очень неуверенной в себе. Тогда интернет-тролли, которые уже были в то время, называли меня лягушкой и глазастой. Было очень сложно находиться под таким пристальным вниманием в годы формирования себя как личности. Много лет я умоляла визажистов на съемочной площадке визуально уменьшать мне глаза. Я часто плакала в гримерке, когда это сделать не удавалось", – рассказала Тори Спеллинг.



Тори Спеллинг в образе Донны / Фото FanPop

Беспощадная критика незнакомцев посеяла немало комплексов, с которыми актриса боролась годами. И только съемка Тори Спеллинг для журнала Rolling Stone помогла ей увидеть свою красоту. Произошло это в 1997 году, когда актрисе было 24. Тогда она обнажилась перед камерой, а главным акцентом снимка стали ее выразительные глаза.

Многие спрашивают, почему я часто показываю на снимках только одну сторону своего лица, пишут мне обидные вещи из-за этого. Но это мой выбор. Потому что когда-то в 16 лет эта невинная девушка показала миру все свое и была съедена заживо, – добавила она.



Тори Спеллинг в съемке для глянца / Фото Instagram / @torispelling

Какой скандал был еще на съемках сериала

Вероятно, на такую ​​откровенность Тори Спеллинг вдохновило заявление Джессики Альбы. В начале октября она вспомнила, что имела второстепенную роль в сериале "Беверли-Хиллз, 90210". Тогда она была начинающей актрисой и хватала любую возможность сняться в телепроекте. Однако этот опыт Альба предпочла бы забыть.

По словам Джессики, менеджеры запретили ей подходить и общаться с главными актерами сериала. Даже смотреть на звезд "Беверли-Хиллз, 90210" было запрещено.

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