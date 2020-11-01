Відома південноафриканська модель та "ангел" Victoria's Secret Кендіс Сванепул знялась у новій еротичній фотосесії. Вона позувала в чорному купальнику та тлі моря.

Популярна модель та "ангел" Victoria's Secret Кендіс Сванепул не припиняє публікувати еротичні фото з відвертих зйомок. На своїй інстаграм-сторінці вона поділилась новим фото та відео в чорному купальнику.

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Кендіс Сванепус для нової фотосесії позувала на надзичайно мальовничій локанції. Вона постала босоніж на піску на тлі моря. Модель танцювала у воді, насолоджуючись хвилями. Фотозйомка відбувалась близько вечора, тож Кендіс було видно тільки завдяки світлу місяця та тому, як його промені відбивались від води.



Кендіс Сванепул / Instagram / @angelcandices

"Ангел" Victoria's Secret позувала в чорному купальнику, що пікантно обтискав тонку талію Кендіс та підкреслював її оголені сідниці й стрункі ніжки. Вона вклала волосся в пишні хвилі і забрала його руками, а також доповнила образ чорним браслетом. Модель постала спиною до камери, тому не було видно її макіяжу. Натомість можна насолодитися її еротичним виглядом ззаду.