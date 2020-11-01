Известная южноафриканская модель и "ангел" Victoria's Secret Кэндис Свайнпол снялась в новой эротической фотосессии. Она позировала в черном купальнике и на фоне моря.

Популярная модель и "ангел" Victoria's Secret Кэндис Свайнпол не прекращает публиковать эротические фото с откровенных съемок. На своей инстаграм-странице она поделилась новым фото и видео в черном купальнике.

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Кэндис Свайнпол для новой фотосессии позировала в очень живописной локации. Она встала босиком на песке на фоне моря. Модель танцевала в воде, наслаждаясь волнами. Фотосъемка происходила около вечера, поэтому Кэндис было видно только благодаря свету луны и тому, как ее лучи отражались от воды.



Кендис Свайнпол / Instagram / @angelcandices

"Ангел" Victoria's Secret позировала в черном купальнике, который пикантно обтягивал тонкую талию Кэндис и подчеркивал ее обнаженные ягодицы и стройные ножки. Она уложила волосы в пышные волны и собрала их руками, а также дополнила образ черным браслетом. Модель предстала спиной к камере, поэтому не было видно ее макияжа. Зато можно насладиться ее эротическим видом сзади.