Популярна українська співачка Тіна Кароль з нагоди початку нового навчального року поділилася новими світлинами свого сина Веніаміна. Виконавиця опублікувала зворушливі кадри, якими зачарувала шанувальників.

Фотографії опублікували на фан-сторінці артистки в інстаграмі. Таким чином прихильники привітали усіх із першим вересня.

Читайте також Тіна Кароль у розкішній сукні з'явилась на "Танцях з зірками 2020": фото і відео

Тіна Кароль є однією із найвідоміших зіркових матусь у вітчизняному шоу-бізнесі. Виконавиця неодноразово ділилася фото сина та розповідала про нього. Цього разу улюблениця мільйонів порадувала шанувальників знімками, де її син Веніамін зосереджено читає книжку. Кадри були зроблені в заміському будинку виконавиці.

Для перегляду фото гортайте праворуч

Нагадаємо, що син Тіни Кароль навчається у Великій Британії. Після початку пандемії коронавірусу зіркова матуся забрала сина додому, де він був із березня. Саме з Веніаміном Тіна перебувала на самоізоляції у будинку неподалік від Києва. Там вони мали різні активності на свіжому повітрі, читали книжки, вивчали англійську та насолоджувалися спільним проведенням часу. Проте артистка розповідала, що після початку навчального року Веніамін обов'язково повернеться в Англію, адже сумує за друзями та життям там.