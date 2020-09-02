Популярная украинская певица Тина Кароль по случаю начала нового учебного года поделилась новыми фотографиями своего сына Вениамина. Исполнительница опубликовала трогательные кадры, которыми очаровала поклонников.

Фотографии опубликовали на фан-странице артистки в Инстаграме. Таким образом поклонники поздравили всех с первым сентября.

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Тина Кароль является одной из самых известных звездных мамочек в отечественном шоу-бизнесе. Исполнительница неоднократно делилась фото сына и рассказывала о нем. На этот раз любимица миллионов порадовала поклонников снимками, где ее сын Вениамин сосредоточенно читает книгу. Кадры были сделаны в загородном доме исполнительницы.

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Напомним, что сын Тины Кароль учится в Великобритании. После начала пандемии коронавируса звездная мамочка забрала сына домой, где он был с марта. Именно с Вениамином Тина находилась на самоизоляции в доме неподалеку от Киева. Там они они устраивали различные активные развлечения на свежем воздухе, читали книги, изучали английский и наслаждались совместным времяпровождением. Однако артистка рассказывала, что после начала учебного года Вениамин обязательно вернется в Англию, ведь скучает по друзьям и жизни там.