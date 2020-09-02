Тина Кароль очаровала сеть редкими фото сына
Популярная украинская певица Тина Кароль по случаю начала нового учебного года поделилась новыми фотографиями своего сына Вениамина. Исполнительница опубликовала трогательные кадры, которыми очаровала поклонников.
Фотографии опубликовали на фан-странице артистки в Инстаграме. Таким образом поклонники поздравили всех с первым сентября.
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Тина Кароль является одной из самых известных звездных мамочек в отечественном шоу-бизнесе. Исполнительница неоднократно делилась фото сына и рассказывала о нем. На этот раз любимица миллионов порадовала поклонников снимками, где ее сын Вениамин сосредоточенно читает книгу. Кадры были сделаны в загородном доме исполнительницы.
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Напомним, что сын Тины Кароль учится в Великобритании. После начала пандемии коронавируса звездная мамочка забрала сына домой, где он был с марта. Именно с Вениамином Тина находилась на самоизоляции в доме неподалеку от Киева. Там они они устраивали различные активные развлечения на свежем воздухе, читали книги, изучали английский и наслаждались совместным времяпровождением. Однако артистка рассказывала, что после начала учебного года Вениамин обязательно вернется в Англию, ведь скучает по друзьям и жизни там.