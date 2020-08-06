Еще весной 2020 года сын украинской певицы Тины Кароль переехал в Украину. 11-летний Вениамин провел карантин со звездной мамочкой. Но останется ли он и в дальнейшем на Киевщине, или вернется в Лондон – об этом откровенно рассказала Тина Кароль.

В программе "Зірковий шлях" артистка призналась, что в Великобритании рассматривают вопрос дистанционного обучения в школах. Однако даже если такое решение примет власть, Вениамин все же вернется в Лондон. По словам Тины Кароль, ее сын уже скучает за друзьями, которые живут в Британии.

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"Мы для себя решили, что несмотря на то, будет дистанционное обучение или нет, он все равно туда поедет. Потому что он соскучился, там его друзья, развлечения", – рассказала Тина Кароль.

Кроме этого, певица отметила, что ее сын безупречно знает английский язык. Поэтому Тина Кароль не помогает ему в выполнении домашних заданий, мальчик все выполняет самостоятельно.

"Не делала, я "дуб-дерево" в его домашке. Он уже на другом уровне. Не только в знании английского и так далее. Он просто говорит: "Мама, переходи на украинский". Просила, чтобы подтянул мой акцент. Он сказал, что не сможет, не выдержит. В нашей семье есть такой юмор, подкалываем друг друга", – добавила она.

Что известно о сыне Тины Кароль

После смерти мужа Тины Кароль Евгения Огира их сын остался со звездной мамочкой. Артистка выбрала для сына престижную британскую школу Repton Preparatory School. 11-летний Вениамин живет в Лондоне в украинской семье,с которой изучает родной язык и ходит в церковь. Среди хобби мальчика – игра на фортепиано и изучение гопака.



Тина Кароль с сыном Вениамином / Instagram / @tinakarol_fantina