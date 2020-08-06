Ще весною 2020 року син української співачки Тіни Кароль переїхав до України. 11-річний Веніамін провів карантин із зірковою матусею. Та чи залишиться він і надалі він на Київщині, чи повернеться до Лондона – про це відверто розповіла Тіна Кароль.

У програмі "Зірковий шлях" артистка зізналась, що у Великій Британії розглядають питання дистанційного навчання у школах. Однак навіть якщо таке рішення прийме влада, Веніамін все ж повернеться до Лондона. За словами Тіни Кароль, її син вже сумує за друзями, які живуть у Британії.

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"Ми для себе вирішили, що незважаючи на те, буде дистанційне навчання чи ні, він все одно туди поїде. Тому що він скучив, там його друзі, розваги", – розповіла Тіна Кароль.

Окрім цього, співачка зазначила, що її син бездоганно знає англійську мову. Тому Тіна Кароль не допомагає йому у виконанні домашніх завдань, хлопчик все виконує самотужки.

"Не робила, я "дуб-дерево" в його домашці. Він уже на іншому рівні. Не тільки знань англійської і так далі. Він просто говорить: "Мамо, переходь на українську". Просила, щоб підтягнув мій акцент. Він сказав, що не зможе, не витримає. У нашій родині є такий гумор, підколюємо один одного", – додала вона.

Що відомо про сина Тіни Кароль

Після смерті чоловіка Тіни Кароль Євгена Огіра їхній син залишився із зірковою матусею. Артистка обрала для нащадка престижну британську школу Repton Preparatory School. 11-річний Веніамін живе у Лондоні в українській сім'ї,з якою вивчає рідну мову та ходить в цервку. Серед хобі хлопчика – гра на фортепіано та вивчення гопака.



Тіна Кароль із сином Веніаміном / Instagram / @tinakarol_fantina