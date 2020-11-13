Популярна українська співачка Тіна Кароль розбурхала мережу новою пікантною світлиною. Вона постала перед камерою у лосинах і топі та похизувалася спокусливою фігурою.

Тіна Кароль оприлюднила еротичне фото на особистій сторінці в інстаграмі. Вона поділилася новим кадром зі зйомки для українського Vogue.

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Артистка звабливо лягла перед камерою. Вона полюбляє демонструвати свою сексуальність і ця фотосесія не стала винятком.

Тіна позувала у надзвичайно красивому та звабливому комплекті ніжно-блакитного кольору. Вбрання складалося з короткого топу, який гарно підкреслив пишні груди знаменитості, та колгот, крізь які було видно трусики Кароль.

Розкішне волосся народна улюблениця вклала в хвильки, а на обличчі зробила ніжний макіяж у природних відтінках. Акцент Тіна зробила на губах, які нафарбувала нюдовою помадою. Також увагу привертає еротична поза зірки, яка неабияк розбурхала уяву її прихильників.



Зваблива Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol

У коментарях підписники активно залишають слова захоплення: "До неможливості шикарна", "Як ідеально", "Богиня", "Неймовірно красива".